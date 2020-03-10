Açık Karamel Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadınların en çok ilgi gösterdiği renklerden biri olarak açık karamel, çevremizde özellikle ünlü kişilerde de çok sık rastlanılan saç renklerinden. Canlı ve ışıltılı bir görünüm sunması, parlak ve doğal duruşu ile modern kadınlar için liste başlarında yer alan özel bir renk.

Açık karamel saç rengi kime yakışır?

Birçok tona sahip saç renlerinden biri de karameldir. En çok tercih edilen tonlarından birisi de; açık karamel saç rengi olarak göze çarpmaktadır. Açık karamel saç renginin tonlarına göre her türden ten rengi için yakışanı vardır.

Beyaz ten rengine sahip bayanlara içinde kızıllık bulunan karamel saç rengi tonu en uygun tonlardandır. Buğday ve bronz ten rengine sahip bayanlar için karamel renk seçiminde, altın sarı karamel tonları ve açık renkli karamel tonları idealdir. Esmer tenlilere ise karamel renk seçimlerinde kahve tonlu gölgeler ve yansımalar içeren karamel boyalar çok yakışmaktadır.

Açık karamel saç rengi akar mı?

Açık karamel saç renginin kalıcı olması için gerekli özenin ve bakımın gösterilmesi halinde akma durumu gerçekleşmez. Aksi takdirde her saç boyası renginden olduğu gibi açık karamel saç renginde de akmalar görülebilir. Bu renk tonu için yapılan bakımında düzenli periyotlarla yapılması son derece önem kazanır.

Özellikle renk koruyucu şampuanlar, rengin solmasını ve akmasını önleyecek bakım kremleri ve serumlar kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Uzun ömürlü olması böylelikle sağlanabilir. Ayrıca Soğuk su kullanımı rengin ilk günkü gibi kalması için önerilir.

Açık karamel saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Açık karamel saç rengi bakımında ısı önemlidir. Bu ton saç rengi, ısıya karşı oldukça duyarlıdır. Bu sebeple saç düzleştiriciler, ağır sıcak fönler, çok sıcak su ile saç yıkamaları yanlış uygulamalardır. Saçların güneşten de mümkün olduğunca korunması gerekir.

Solmaların ve saç renginin kötü bir görünüm kazanmasının önüne böylelikle geçilebilir. Saç boyasına uygun saç kremi ve şampuan tercih edilmelidir. Saç bakım yağları kullanılması, bakım için tavsiye edilmektedir. Bakım yağlarının ihmal edilmeden ayda birkaç kere kullanılması uygundur.