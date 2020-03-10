Açık Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kahverenginin üç tonunu bir saç rengi tablosuna yerleştirirseniz, grafiğin en karşı ucunda hafif bir kahverengi saç renginiz olur. Orijinal kahverenginin daha koyu bir tonuna kıyasla pigmentinde daha az koyu tona sahiptir.

Açık kahverengi, her cilt rengine uyacak en iyi boyalardan biridir. Soluk ciltler için de uygundur. İyi bir saç rengi uzmanı ile hemen hemen herkes, her cilt tonunu tamamlamak için açık kahve saç rengi tercihinde bulunabilir.

Açık kahve saç rengi kimlere yakışır?

Açık kahve saç rengi her cilt rengindeki insana yakışır. Yüzü yumuşatan ve kurtarıcı bir renk olan kahverengi hemen hemen herkese uyan zamansız bir renktir. Siyah saçlarınıza herkes için daha yumuşak bir ifade vermek için, derin bir gölge oluşturmak için, yüzünüzün hatlarını yumuşatmak ve daha fazlası için bu rengi tercih edebilirsiniz.

Saçınıza, cildinize ve hatta göz renginize sıcak bir dokunuş katacak açık kahve saç rengi, kullanan kişiye doğal bir görünüm kazandırır. Açık ten rengine sahip insanlar, yüzüne parlaklık katmak için açık kahverengiyi kullanır çünkü bu ton her cilt tonuna sahip olan kişinin yüzünü daha aydınlık gösterir.

Açık kahve saç rengi akar mı?

Açık kahve saç rengi en az akan renkler arasındadır. Saçınızı bir kez açık kahveye boyadıktan sonra dibiniz gelene kadar kullanabilirsiniz. Her cilt tonuna kolayca uyum sağlayan açık kahverengi tonları cildinizin alt tonlarındaki ince sıcaklığı tamamlar. Cilt teninizi geliştirmek ve göstermek için seçebileceğiniz çok sayıda kahverengi saç renginden birini tercih edebilirsiniz.

Açık kahve saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Açık kahve saç rengi özel bir bakım gerektirmez. Açık ve koyu saçların üzerine kolayca boyanabilir. Bu rengi uygulamak için çoğu zaman açıcıya gerek olmaz. Bu da saçlarınızın minimum hasarla yeni rengine kavuşmasını sağlar.

Bakım gerektirmeyen bu renk, sarı saçın üzerine uygulandığında zamanla biraz daha açılabilir ancak orijinal tonunu kaybetmez. Rengin orijinalliğini koruması için banyo esnasında olabildiğince az şampuan kullanmalı ve saçınızı güneş ışığına uzun süre maruz bırakmamalısınız.