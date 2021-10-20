Acı çehre otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Acı çehre otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Genel şekilde kilo vermek isteyen bireyler açısından kullanılan bu bitki; zayıflama hakkında çok etkili olan bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Kimyasallar ile kilo vermeyi deneyen pek çok kişi sonuç alamayınca, bitkisel ve doğal ürünlere başvurmaktadırlar. Acı çehre otu da; bireyin kilo vermesine yardımcı olan bitki çeşitlerinden birisidir. Bununla birlikte acı çehre otu, verilen kiloların geri alınmasını önler.

Acı Çehre Otu Nedir?

Akdilen ağacı tohumu olan acı çehre otunun, oldukça eksi bir tarihi bulunmaktadır. 4 ile 9 santimetre arasında değişen yaprakları vardır ve sapları dikenlidir. Acı çehre otu; Haziran ayında çiçeklenmeye başlar ve Ekim ayında ise olgunlaşır. Acı çehre otunun insan sağlığı açısından birden fazla faydası bulunmaktadır.

Acı Çehre Otu Ne İşe Yarar?

Acı çehre otu; metabolizmayı hızlandırıp, kilo verme konusunda destek olmaktadır. Sindirim sistemi için oldukça olumlu etkileri olan acı çehre otu; yağ yakımını hızlandırarak, insan vücudundan hem fazla suyu hem de yağı uzaklaştırmaktadır. Acı çehre kötü kolesterolü düşüren özelliğe de sahiptir.

Acı Çehre Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Acı çehre otu; Asya, Afrika, Avrupa, Fas ve Britanya Adaları bünyesinde yetişmektedir.

Acı Çehre Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Acı çehre otu; yaz mevsimlerinde çiçeklenmeye başlayarak, Ekim ayına kadar olgun hale gelir.

Acı Çehre Otu Nasıl Kullanılır? Acı Çehre Otunun Kullanımı

Acı çehre otu; genel olarak çay şeklinde kullanılmaktadır. Çay yapımı adına; sıcak su içerisinde 6 tane kuru acı çehre yaprağı veya tohumu atılarak, bu biçimde 5 -10 dakika boyunca demlemeye bırakmak gerekir. Daha sonra süzülerek tüketilmesi mümkündür.

Acı Çehre Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Acı çehre otunun yararları;

- Acı çehre otu; tatlı yeme arzusunu azaltır.

- Sindirim sisteminin oldukça güzel bir şekilde çalışmasına yardımcı olan acı çehre otu, metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olur.

- İnsan vücudundaki kolesterol düzeyini dengeler. Kötü kolesterolün düşmesine destek olur.

- Acı çehre otu, sürekli şekilde kullanıldığı zaman insan vücudundaki fazla yağın yakımını hızlandırmaktadır.

- Acı çehre otu; iştahı kapatarak fazla yemek yemeyi önlemektedir.

- İnsan vücudunda su kaybına sebep olan acı çehre otu, aynı şekilde şişkinlik ve ödem probleminin giderilmesine destektir.

- Bireyin hızlı bir şekilde kilo vermesine destek olan acı çehre otu; zayıflamaktan ötürü meydana gelen sarkmaların önüne geçmektedir. Bu etkisinden ötürü sağlıklı ve hızlıca kilo verme sürecine katkı sağlamaktadır.

- Acı çehre otu; prostat için de oldukça faydalı bir bitkidir.

Acı Çehre Otunun Zararları Var mıdır?

Her bitkinin fazla tüketilmesinde olduğu gibi, acı çehre otunun da bazı zararları bulunmaktadır. Acı çehre otu; su ve yağ kaybına sebep olduğundan, kaybedilen suyun yeniden alınması insan vücudu açısından oldukça önemlidir. Bu bitki ile beraber kaybedilmiş olan suyun alınmaması durumunda, kişide yorgunluk, halsizlik gibi belirtilere rastlanmaktadır. Böbrek, şeker ve karaciğer hastası olan kişilerin bu bitkiyi tüketmemeleri, sağlıkları açısından çok önemlidir.

Acı Çehre Otu Nerede Satılır?

Acı çehre otu; aktarlarda bulunmaktadır. Bunun dışında acı çehre otunu İnternet aracılığıyla almak mümkündür.