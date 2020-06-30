Acı Biberin Diyet Hali: İsot Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır?

İsot diyeti nedir?

İsot diyeti ile İdo Tatlıses sayesinde tanışmıştık. İdo, geçtiğimiz yıllarda fazla kilolarından bu diyet ile kurtulduğunu açıklamış, isot diyetini meşhur etmişti. Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde isot diyeti yeniden gündemde.

Peki nedir bu isot diyeti? İsot diyetini kısaca, yediğiniz her yemeğe isot eklemek olarak tanımlayabiliriz.

Uzmanlar, acı biberin metabolizmayı hızlandırdığı konusunda hemfikir. Metabolizma hızlandıran acı biberlerin en acısı ise şüphesiz ki isottur. İsot, anti-aging ve antioksidan özellikleri sayesinde ödemin atılmasına ve vücutta bulunan fazla yağın erimesine yardımcı oluyor.

İsot diyeti nasıl uygulanır?

İsot diyeti, dilediğiniz her yemeği yiyip içine isot eklemek demek değildir. İsot diyetini aslında diyetinize yardımcı bir işlem olarak düşünebiliriz.

Öncelikle bir uzman tarafından size özel yazılmış diyet listenizin olması gerekiyor. Diyet listenizi uygularken süreci hızlandırmak adına isottan yardım alabilirsiniz.

Uzman tarafından yazılmış diyet listenizdeki yemeklere isot ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

İsot diyeti uygularken tuz tüketimine çok dikkat etmelisiniz. Yemeklerinizdeki tuz miktarı minimum olmalı.

Öte yandan tıpkı diğer diyetlerde olduğu gibi isot diyetinde de günde en az 2 litre su tüketmeli, egzersiz yapmayı da ihmal etmemelisiniz.