Acem Halısı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Acem Halısı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Acem Halısı çiçeği, köklü ve yayılgan bir bitki türü olmasından dolayı, toprağınızı besler ve erozyonları engeller.

Acem Halısı Çiçeği Nedir?

Muhteşem görüntüsü ve kokusu ile tıpkı bir halıyı andıran Acem Halısı çiçeği, buz çiçeğigiller ailesine ait bir bitki türüdür. Ana vatanı Güney Afrika olarak bilinmektedir. Fakat Türkiye sınırları içerisinde de oldukça sık rastladığımız çiçeklerden biridir. Zaten ülkemizin iklim şartlarına uyum sağlayan, yayılıcı bir bitki türüdür. Genellikle bahçelerde bitki örtüsü şeklinde kullanılmaktadır. Adını ise Osmanlı Dönemlerinden almıştır.

Acem Halısı Çiçeği Özellikleri

Acem Halısı çiçeği kurak ve verimli olmayan topraklarda hızla gelişir. Çetin hava şartlarına dayanıklı bir bitkidir. Çok yıllık bir bitki olmasından dolayı her mevsim çiçek açabilir. Fakat daha çok İlkbahar aylarında gelişim gösterir. Güneş gördüğü zaman gelişimi hızlanacaktır. Yaprakları çubuk şeklinde küçük ve incedir. Dalları ise ince olmasına rağmen sert ve kısa tüylerle kaplıdır. Daha çok pembe, eflatun ve mor renklerde görülür. Hızlı bir yayılım göstererek bahçenizi kısa zamanda ele geçiren agresif bir bitkidir. Genellikle 30 santimetreye kadar boy atabilir. Yol kenarlarında ve bahçe kenarlarında çit şeklinde de kullanılmaktadır.

Acem Halısı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Acem Halısı çiçeklerinin bakımı oldukça kolaydır. Bu yüzden pek çok kişinin özellikle bahçelerinde tercih ettiği bir bitki türüdür. Fakat her yıl mutlaka toprağı değiştirilmelidir. Özellikle yaz mevsimlerinde haftada iki kez yapraklarına su püskürtmelidir. Ayrıca üzerine nemli bir örtü serilerek de çiçekler serinletilebilir. Kış mevsimlerinde ise toprağın üzerini hafifçe ıslatmak yeterli olacaktır. Toprak kurumadan su verilmemelidir. Acem Halısı çiçeği kök yapısından dolayı suyu pek sevmez. Fakat çiçeklerin kurumaması için nemlendirmek önemlidir. Saksıda yetiştirilmesi pek uygun değildir. Eğer saksıda yetiştirmek istiyorsanız oldukça geniş ve büyük saksılar kullanmalısınız. Toprağında ise kum, kuru toprak ve taş kırıntıları harmanlanmalıdır.

Acem Halısı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Acem Halısı çiçeği tohum atan bir bitki türüdür. Bahar aylarında tohumlarını toprak üzerine rastgele serpmek yeterli olacaktır. İlkbahar aylarının başında bu işlemi yaparsanız, ortalarına doğru kendiliğinden toprağa gömülüp çimlenecektir. Dal ya da fide olarak ekildiğinde ise toprağın yeterince nemli olmasına dikkat edilmelidir. Ekim işlemi tamamlandıktan sonra sulama yapılmayacağından dolayı toprak kuru olmamalıdır. Sulama işlemi ise toprak tamamen kuruduğunda yapılmalıdır. Böylece kökler toprağa yerleşmiş olur.

Acem Halısı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Acem Halısı çiçeğinde çoğalma işlemi tohumlama, fide ya da dallar aracılığı ile yapılmaktadır. Toprağa serpme yoluyla ya da dikimi ile gerçekleşir. Özellikle seralarda poşet içerisinde satılmaktadır. Aldığınız poşet içerisindeki fideyi çıkararak, toprağa tutunacak şekilde ekmek gerekmektedir. Çok çabuk yayılma göstermektedir. Bu yüzden saksı içerisine ekim yapılacaksa tercih geniş ve büyük saksılar olmalıdır. Budama işleminde ise ana dallara dikkatli edilmelidir ve kesilmemelidir. Yalnızca dışarı taşan sürgün dallar kesilerek, bitki toparlanabilir.

Acem Halısı Çiçeği Anlamı

Çiçeğe Acem Halısı adının verilmesinin sebebi, eşsiz mor renkleri ile harika bir yayılım göstermesidir. Acem kelimesi, Arapların kendi ırkları haricinde diğer insanlara verdiği bir isimdir. Osmanlı dönemlerinde ise Fars topluluğunu ifade etmek için kullanılırdı. O zamanlar Acem Diyarı diye adlandırılan Fars'tan muhteşem renklerde özellikle mor, pembe ve eflatun kumaşlar, örtüler ve halılar Osmanlı topraklarına getirilirdi. Çiçeğin görünümü nedeniyle bu isim uygun görülmüştür.

Acem Halısı Çiçeği Latincesi

Aizoaceae yani buz çiçeğigiller familyasına ait olan Acem Halısı çiçeğinin, bilimsel Latince adı Drosanthemum Floribundum'dur.

Acem Halısı Çiçeği Faydaları

Acem Halısı çiçeği, örtücü bir bitki türüdür. Diğer örtücü bitki türlerinde olduğu gibi Acem Halısı çiçeği de toprağı tutar ve besler. Ayrıca kökleri toprağa geniş bir yelpazede yayılır. Bu yüzden de erozyonları engellemektedir.

Acem Halısı Çiçeği Hikayesi

Acem Halısı çiçeğinin belirli bir öyküsü ya da efsanesi yoktur. Oldukça güzel ve halıyı andıran görüntüsü nedeni ile bu isme layık görülmüştür. Eski tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu’nda Farslılara Acem, yaşadıkları yere de Acem Diyarı denmektedir. Acem diyarından Osmanlı saraylarına birbirinden güzel kumaşlar, halılar, örtüler getirilirdi. Çiçeğin şekli, yapısı ve tıpkı bir halı gibi yeri kaplamasından dolayı o zamanlardan bu yana Acem Halısı çiçeği adıyla bilindi.