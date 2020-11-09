Aç Karna Meyve Temek Vücuda Nasıl Etki Eder?

Aç karnına meyve yemeyi faydalı bulan kesimin altındaki geçerli neden; bir öğün boyunca başka yiyeceklerle birlikte yerseniz, meyvelerin besin değerinin kaybetmesinin bir sonucu olarak sindirimi yavaşlatmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, küçük bir doğruluk payı var gibi görünüyor.

Meyveler yüksek lif oranına sahip olduğundan, yemeklerle birlikte tüketildiğinde sindirimi yavaşlatır ve midede şişkinliğe neden olabilir. Bu durum aynı zamanda, yemekten sonra neden daha az meyve yeme isteği duyduğunuzu da açıklar nitelikte.

Sadece meyve ile beslenmek olumsuz sonuçlar doğurabilir

Sadece meyve yiyerek formda kalmaya çalışanlardansanız, sağlığınız ile oynuyor olabilirsiniz. Özellikle şeker hastaları için önerilmeyen meyve diyeti, hastalığın ilerlemesine neden olabilir. Çünkü boş bir mide, kan dolaşımının şekeri emmesini kolaylaştırır, böylece kan şekerinin yükselmesine yol açar.

Bununla birlikte bazı uzmanlar, belirli yiyecek gruplarının birlikte tüketildiğinde, sindirim sisteminin daha verimli bir şekilde çalışabileceğini söylüyor. Bunun için hangi yiyeceklerin vücudunuza iyi geldiğini bilmek önemli. Dolayısıyla, uygulamadan önce mutlaka profesyonel bir diyetisyenden yardım almanız gerekir.