Aç Karna Asla Yapmamanız Gereken 8 Şey!

1. İlaç içmeyin!



Aspirin, parasetamol ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) aç karnına alınamaz. Etkilerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da (mide kanaması gibi) neden olur.

2. Kahve içmeyin

Kafeinsiz kahve bile aç karnına içildiğinde mide ekşimesi ve diğer sindirim sistemi sorunlarına neden olabilecek asit üretimini uyarır. Öte yandan sabahları kahvaltı öğününü atlamak serotonin eksikliğine ve günün geri kalanında kasvetli bir ruh haline neden olabilir. Sabah ilk iş olarak kahve içme alışkanlığından vazgeçemiyorsanız, sütlü içmeyi deneyin. Süt kahvenin boş mideye vereceği zararı azaltabilir.



3. Sakız çiğnemeyin

Sakız çiğnerken üretilen sindirim asidi, aç karnın iç yüzeyini tahrip eder ve gastrite yol açabilir. Ayrıca sakız çiğneyenlerin meyve ve sebze yerine abur cubur (patates kızartması, şekerleme) tercih ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tok karnına bile 10 dakikadan fazla sakız çiğnemekten kaçının.

4. Uyumayın



Açlık ve düşük glikoz seviyeleri uykuya dalmamızı engeller, yüzeysel uykuya ve erken uyanmaya neden olur. İlginç bir şekilde, uykusuzluk açlık hormonlarının seviyesini artırır. Akşam yemeğini atladıktan sonra ertesi gün daha fazla yememizin nedeni budur. Uyumadan önce çok tok olmak da doğru değildir. En iyi çözüm, magnezyum ve kalsiyum içerdikleri için süt ürünleridir. Bu unsurlar sağlıklı bir uyku sağlayacaktır.

5. Yoğun egzersiz



Aç karnına egzersiz yapmanın daha fazla kalori yaktığına dair bir görüş var. Aslında aç karna egzersiz yağ kaybını etkilemez. Öte yandan kas kaybı gerçektir. Vücutta enerji olmadığı için egzersiz yoğunluğu da azalır.

Yoğun antrenmanı aerobik egzersizle değiştirin. Sindirim sorunlarınız varsa, herhangi bir egzersizden önce bir şeyler atıştırsanız iyi olur çünkü fiziksel aktivite, aç karnına zararlı olan mide suyunun üretimini tetikler.

6. Alışveriş yapmayın



Hepimiz, açlığın gerçekten ihtiyacımız olandan daha fazla yiyecek almamıza neden olduğunu biliyoruz. Aslında aç bir mide, gıda dışı mağazalarda bile bizi daha fazla alışveriş yapmaya itiyor.

Önceden hazırlanmış bir alışveriş listesinin yanı sıra, nakit ödeme yapmak da tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar, insanların kredi kartı yerine nakit ödeme yaptıklarında daha az harcama eğiliminde olduklarını gösteriyor.

7. Narenciye suyu içmeyin

Turunçgillerin içerdiği asit ve sert lifler aç karnınızı tahriş eder, bu özellikle gastrit hastaları için tehlikelidir. Narenciye suyunu kahvaltıyla beraber ya da ara öğünde tüketmeye çalışın.

8. Tartışmayın!

Araştırmalar, açlığın bizi daha da agresif hale getirdiğini söylüyor. Aç karna tartışmaktan kaçının çünkü normalden daha büyük tepkiler verme olasılığınız daha yüksek olacaktır.