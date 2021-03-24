Abanoz Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Abanoz Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Abanoz ağacı abanozgiller ailesinden gelen ağaç türleri arasındadır. Sıcak ülkelerde yetişen ağaç türlerinden olan abanoz ağacı birçok ağacın ortak adı olarak bilinmektedir.

Abanoz Ağacı Nedir? Abanoz Ağacı Hakkında Bilgi

Abanozgiller familyasına mensup olan ağaç türleri arasındadır. Bu ağaç Türkiye'de özellikle yayılışı kesin bir popülasyonu yoktur. Pek çok alanda abanoz ağacık kullanılmaktadır. Dolayısıyla insan sağlığına da oldukça faydası olduğu bilinmektedir. Abanoz ağacının ana vatanı Hindistan ve Doğu Batı olarak bilinmektedir. Dayanıklılığı ile bilinen bir ağaçtır. Abanoz ağacı günümüzde ki en kıymetli ağaçlar arasında gösterilir.

Abanoz Ağacı Latince İsmi

Abanoz ağacının Latince ismi Ebenaceae olarak bildirilmiştir.

Abanoz Ağacı Özellikleri

- Abanoz ağacının iç odun tarafı kara renkte dış odun tarafı ise kül rengindedir.

- Bodur ve çalım ağaçları arasında yer almaktadır.

- Yaprakları üçerli şekilde oluşur. Aynı zamanda yaprakların goncası da bulunmuyor.

- Çekirdeklerinin tohumu toplam 8 adetten oluşmaktadır.

- Abanoz ağacının meyveleri ise koyu renktedir.

- Genellikle bu ağaç mayıs ya da haziran aylarında meyve vermeye ve çiçek açmaya başlar.

- Çok sert bir odunsu yapıdadır.

Abanoz Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Abanoz ağacı her mevsim dikilebilen bir ağaçtır. Dolayısıyla her mevsim bu ağacı dikerek bakımını yapabilirsiniz.

Abanoz Ağacı Nerede Yetişir?

Bu ağacın ana vatanı Asya kıtasıdır. Dolayısıyla Japonya, Malezya gibi Asya ülkelerinde Abanoz ağacı yetişmektedir. Aynı zamanda bu ağaç türü Asya kıtasından hariç olarak Amerika ve Afrika'da da yetişmektedir. Tropik iklime sahip olan her türlü bölgede yetişir. Özellikle bu ağacın sıcak bölgelerde daha iyi yetiştiği bilinmektedir.

Abanoz Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Sıcak bölgelerde yetiştiğinden dolayı nemli bir iklime sahip yerlerde daha iyi yetiştirilir. Türkiye'de de yetişmektedir. Özellikle daha fazla yağış alan ve sıcak bölgelerde yetişmektedir. Abanoz ağacını yetiştirmek için toprağını iyi seçmek gerekir. Toprağı nemli toprak olmak zorundadır. Kuru toprakta abanoz ağacı yetişmeyecektir. Bundan dolayı toprağın mineralini de kontrol etmeniz gerekmekte ve toprak daima nemli olmalıdır. 2-3 günde bir sulamayı ihmal etmemelisiniz. Dallarını ise üst taraftan budamak gerekmektedir. Budama işlemini titizlikle yapmak çok önemlidir.

Abanoz Ağacı Yaprak Döker mi?

Abanoz ağacı tropik iklime dayanıklı ve oldukça sert bir yapıdadır. Dolayısıyla abanoz ağacı yaprak dökmez.

Abanoz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Abanoz ağacının bakımına mutlaka özen gösterilmesi gerekir. Öncelikle toprağın değeri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Abanoz ağacı sürekli olarak toprağının nemli olmasını ister. Bundan dolayı sürekli olarak sulama oldukça iyidir. Aynı zamanda toprağın gübre ihtiyacı da kontrol edilmeli ve gerekli gübre takviyesi yapılmalıdır.

Abanoz Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Ağrıları Dindirir

Abanoz ağacının en önemli faydaları arasında ağrıları dindirmesi gelmektedir. Abanoz ağacı ruhu da dinlendirir ve ruhsal olarak daha iyi hissetmenizi sağlar. Özellikle abanoz ağacı yaprakları doğal olarak bir ağrı kesicidir. Bundan dolayı abanoz ağacı ağrı kesici tedavisinde en iyisidir.

2) Akne Tedavisinde Kullanılır

Abanoz ağacının en önemli faydaları arasında akne tedavisi olarak görülmektedir. Akne tedavisinde düzenli kullanıldığı takdirde akne yaralarını geçirir. Doğal olarak bir tedavi seçeneğidir.

3) Sindirim Sistemine İyi Gelir

Sindirim sistemine oldukça iyi gelen abanoz ağacı sindirim sistemindeki toksinlerden arınmanızı sağlamaktadır. Sindirim sistemini bütünü ile onarır.

Abanoz Ağacı Hastalıkları Neler?

Abanoz ağacının hastalıkları bulunmamaktadır.

Abanoz Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Abanoz Ağacı Kullanım Alanları

Abanoz ağacı birçok sektörde kullanılmaktadır. Öncelikle ağacın gövdesinin oldukça dayanıklı olmasından dolayı mobilya üretiminde bu ağaçtan yararlanılır. Aynı zamanda müzik enstrüman aletlerinin üretiminde de yine abanoz ağacı kullanılmaktadır. Abanoz ağacı ayrıca birçok soğuk algınlığı hastalığına iyi geldiğinden dolayı bu hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır.