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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>A Vitamini Hangi Besinlerde Var? İşte A Vitamininin Faydaları
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A Vitamini Hangi Besinlerde Var? İşte A Vitamininin Faydaları

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A Vitamini Hangi Besinlerde Var? İşte A Vitamininin Faydaları

"Hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan görevi üstlenen A vitaminin faydaları saymakla bitmiyor. Peki A vitamini hangi besinlerde bulunuyor? İşte A vitamini hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…."

A vitamini; göz sağlığı, üreme, kemik sağlığı, enfeksiyonlara karşı direncin artması, kan yapımında gerekli bir vitamindir. Kansere karşı korunma sağlamasının yanında kemik dokusunun ve üreme sisteminin gelişimine de katkıda bulunur. 

Yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterebilir.

A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder.

Bağırsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında görev alır.

Solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde, ağız, mide, ince bağırsaklarda ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı koyan bir vitamindir.

A vitamini eksikliği nelere sebep olur?

A vitamini yetersiz tüketildiği durumlarda kişilerin böbreklerinde ve sindirim organlarında bozukluklar görülebilir.

Ayrıca A vitamini eksikliği yağ emiliminde bozukluklara, kistik fibrozis, çölyak, crohn hastalığı gibi metabolik hastalıklara, hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıklarına, ateşli enfeksiyon hastalıklarına, hatta düşük doğum ya da prematüre doğuma sebep olabilir.

A vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yumurta: Protein kalitesi yüksek olan yumurta, A vitaminini de yüksek oranda içermektedir.

Balık: Haftada 2 veya 3 kez balık tükettiğinizde A vitamini alımına katkı sağlarsınız. Balık yağında A vitamini bulunur.

Süt: Her gün ortalama 1 bardak süt tüketmelisiniz. Kalsiyum ve fosfor kaynağı süt, A vitamini de içerir.

Tereyağı: A vitamininden zengin tereyağını da miktarına ve tüketim sıklığına dikkat ederek tercih edebilirsiniz.

Sebzeler: Yeterli A vitamini alımı için beslenmenizde sarı ve yeşil meyve sebzeler; roka, ıspanak, brokoli, bezelye gibi yeşil sebzeler; havuç, tatlı patates, papaya, turuncu kavun, mango, bal kabağı gibi sarı-turuncu sebze ve meyveler tüketebilirsiniz.

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