9 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 9 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji içerisinde on iki tane burç yer almaktadır. Bahsedilen bu on iki tane burcun her birinin birbirinden farklı olan özellikleri bulunmaktadır.

9 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide burçlar iki temel grup içerisinde toplanmaktadır. Güneş burcu kişilerin doğum tarihine göre belirlenmektedir. 9 Temmuz tarihinde doğan insanların burcu ise "Yengeç Burcu" olmaktadır.

9 Temmuz Burcu Yükseleni Nedir?

Astroloji içerisinde yükselen burç tespiti biraz daha zor olmaktadır. Bunun sebebi yükselen burcun tespit edilebilmesi için doğum saatinin bilinmesinin gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Yükselen burç bireyin tam olarak verilmiş olan doğum saatine göre hesaplanmaktadır.

9 Temmuz Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcuna bakıldığında yönetici gezegeninin Ay olduğu görülmektedir. Yengeç burcunun elementi ise sudur ve kendisi de su grubu içerisinde yer almaktadır. Yengeç burçlarının şanslı günü pazartesi olmaktadır. Şanslı sayıları ise 3 ve 7'dir. Yengeç burcu kişileri evcimendirler ve ailelerine düşkün olan kimselerdir.

Yengeç burcu geleneklerine ve alışkanlıklarına oldukça bağlı olmaktadır. Yengeç burcu duygusal açıdan hassastırlar. Bunun dışında tutumludurlar. Yengeç burcu olan kişiler eleştirilmekten hoşlanmazlar. Kıskanç bir yapıları bulunmaktadır. Yengeç burcu kişileri oldukça beceriklidir.

9 Temmuz Özel Bir Gün müdür?

9 Temmuz tarihi özel bir gün olarak kabul edilmemektedir.

9 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verilmesi konusunda Harbiye Nezareti genelgesi yayınlanmıştır.

Johnny Weissmüller, 100 metre serbest stil yüzme kapsamında dünya rekoru kırmıştır. 58.6 saniye sürmüştür.

||. Dünya Savaşı içerisinde Amerikalılar Japonya'ya ait olan Saipan adasını ele geçirmişlerdir.

Amerikalı dedektif romanlarının yazarı olan Dashiell Hammett, anti-komünist soruşturmalar kapsamında ifade vermeyi reddetmesinden dolayı altı ay hapse mahkûm olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Zachary Taylor ölmüştür ve yerine Millard Fillmore geçmiştir. 13. Başkan olmuştur.

Nashville'de iki tane tren çarpışmıştır. 101 kişi ölmüştür ve 171 kişi yaralanmıştır.

Batı Roma İmparatoru Avitus olmuştur.

Arjantin, İspanya’dan olan bağımsızlığını kazanmıştır.

9 Temmuz Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Emel Çölgeçen

Zeynep Eronat

Ahmet Rıfat Şungar

Mümin Gençoğlu

Metin Altıok

Şeklinde sıralanabilmektedir.

9 Temmuz Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Raul Rusescu

Ronaldo Alves

Joe Coron

André Sousa

Mitchel Musso

Douglas Booth

DeAndre Yedlin

Luka Đorđević

Jordan Mickey

Georgie Henley

Sandro Ramírez

Robert Capron

Şeklinde sıralanmaktadır.

9 Temmuz Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

9 Temmuz tarihinde doğan anime karakteri bulunmaktadır. Bunun dışında Nami ve Takashi Natsume temmuz ayın içinde doğmuş olan anime karakterleridir.