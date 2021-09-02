9 Şubat hangi burç ve burcu ne? 9 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

9 Şubat tarihinde doğan kişiler Kova burcunun özelliklerini taşımaktadır. Bu kişiler yeniliğe açık ve özgün yönleri ile dikkat çekmektedir. Bunun yanında fiziksel görünümleri bakımından oldukça asildirler. Bu da girdikleri ortamda dikkat çekmelerini sağlamaktadır.

9 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

9 Şubat tarihinde doğan kişiler kova burcu olmaktadır. Bu kişiler asla bencil özellik göstermezler. Çoğunlukla başkalarının iyilikleri için çalışmalar yapmaktadırlar. Modern bir görünümleri bulunmaktadır. Bazı zaman sabit fikirleri davranmaları ile insanları şaşırtabilmektedirler.

9 Şubat Yükseleni Nedir?

9 Şubat tarihinde doğanlar Güneş burçlarının yanı sıra yükselen burçlarını da merak etmektedir. Yükselen burcu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmamaktadır. Bunun yerine doğum saatinin bilinmesi de gerekmektedir. Böylece yükselen burcu kolay bir şekilde öğrenmek mümkün olmaktadır.

9 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Bu tarihte doğan kişiler olaylara karşı her zaman objektif bir yaklaşım içerisinde olmaktadır. Düşünce güçleri oldukça güçlüdür. Özgürlüklerine aşırı düşkün olmaları ile bilinmektedir. Bu nedenle derin bağ kurmakta zorluk çekmektedirler.

Aile yaşamına yatkın özellik göstermeseler de ebeveyn olarak başarılı olmaktadırlar. Okul yaşamlarında da başarıları ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu nedenle akademik anlamda başarılar elde etmektedirler. Kova burcu insanı ilkelerinden asla ödü vermez. Bu sebeple çoğu zaman bu yüzden çekilmez oldukları da görülmektedir. Kova burçlarının geneli hümanist özellik göstermektedir. Bu da toplumdan iyi bir şekilde faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Kova burcu insanı özgür ruhu nedeni ile kısıtlanmak istemez. Böyle bir durumla karşılaştığı zaman tepkisi de sert olacaktır.

9 Şubat Özel Bir gün Müdür? 9 Şubat Ne Günü?

9 Şubat tarihi her yıl Dünya sigara Bırakma günü olarak kutlanmaktadır. Bunun dışında tarihte bugünde oldukça önemli olaylar da meydana gelmiştir.

9 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1969 yılında Boeing 747 ilk defa test uçuşu yapmıştır.

1975 yılında SSCB'ye ait olan Soyuz 17 isimli uzay aracı tekrar dünyaya dönmüştür.

1986 yılında Halley Kuyruklu yıldızı Güneşe en yakın mesafeye gelmiştir.

9 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1973 Kenan Dağcı - Akademisyen

1942 Okan Demiriş - Türk Devlet Sanatçısı

9 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1987 Magdalena Neuner - Alman Biatlet

1944 Alice Walker - ABD'li Edebiyatçı

1945 Mia Farrow - ABD'li aktris

1979 Zhang Ziyi - Çinli oyuncu

1981 The Rev - ABD'li müzisyen

9 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Tsukuyo - Gintama