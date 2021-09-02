9 Mart hangi burç ve burcu ne? 9 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 adet burç bulunmaktadır. Her burcun kendine özgü nitelikleri ve tarihleri mevcut olmaktadır. Günümüzde astroloji büyük bir öneme sahiptir Pek çok insan burcunun günlük yorumlarını ve özelliklerini dikkatle takip etmektedir.

9 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arası balık burcunu kapsamaktadır. 9 Mart tarihinde doğan bireyler balık burcu olmaktadır ve aynı zamanda da balık burcu fonksiyonlarını taşımaktadır.

9 Mart Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen balık burcu bireyleri hassas, duyarlı ve bir hayli bilinçli olmaktadırlar. Çevresi ile oldukça uyumlu ve cana yakın bir yapıya sahip olmaktadırlar. Özellikle sanatsal nitelikli olan konularda, dans ya da müzik alanlarında başarılı olabilmektedirler.

9 Mart Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Balık burcu burçlar arasında en duyarlı olan burçtur. İnsanları nazik bir şekilde konuşarak ikna edebilme ve inandırma fonksiyonlarını taşımaktadır. Bu burcun hisleri bir hayli kuvvetlidir. Fazla duygusal bir özelliğe sahip olmalarından dolayı dış çevreden de etkilenebilme olasılıkları oldukça yüksektir. Balık burcu genel olarak içinde pek çok özelliği aynı anda barındırabilen tek burçtur.

9 Mart Özel Bir Gün müdür?

9 Mart Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır.

9 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Gökbilimci olan William Herschel tarafından NGC 2841 isimli çubuksuz sarmal gökadası, keşfedildi.

Napolyon Ordularının sürekli yenilgiye uğrayarak p geri çekildikleri bir dönem içerisinde Viyana Kongresi toplanmıştır.

Hitler yeni olan bir hava kuvvetleri meydana getireceğini ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü'ne Ali Sami Yen Stadyumu devredilmiştir.

Sadece güneş enerjisi kullanılması ile dünya turu yapabilecek olan Solar Impulse 2, bahsedilen uçuşuna Abu Dabi’den başlamıştır. Uçak, on üç saatin ardından Umman'ın başkenti olan Maskat'a inmiştir.

İstanköylü Çelebi Ali Paşa, sadrazamlıktan alınıp onun yerine Ohrili Hüseyin Paşa atanmıştır.

Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılmış olan Laleli Camii, ibadete açılmıştır.

Napolyon Bonapart, Josephine ile evlenmiştir.

Giuseppe Verdi'nin 3. opera eseri olan Nabucco ilk kez Milano'da sahnelenmiştir.

İtalyan futbol kulübü olan FC Internazionale Milano kurulmuştur.

Adapazarı İslam Ticaret Bankası kurulmuştur.

Sovyet lideri olan Lenin, geçirdiği felç neticesinde konuşma becerisini kaybetmiştir.

İstanbul'da "Matbaacılık Mektebi" açılmıştır.

9 Mart Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

31 Temmuz tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Cengiz Dağcı

Atılay Uluışık

Burçin Terzioğlu

Emre Kızılırmak

Şeklinde sıralanabilmektedir.

Mart Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Želimir Željko Obradović

Juliette Binoche

Yuriy Bilonoh

Juan Sebastián Verón

Roy Makaay

Lucas Neill

Melina Perez

Oscar Isaac

Matthew Gray Gubler

Kim Tae-yeon

Suga (Min Yoon-gi)

Şeklinde sıralanmaktadır.

9 Mart Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

9 Mart tarihinde doğan anime karakteri yoktur ancak Sakura Haruno mart ayı içerisinde doğmuştur.