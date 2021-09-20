9 Kasım hangi burç ve burcu ne? 9 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Akrep burcunun uğurlu sayıları 11 ve 13, uğurlu renkleri ise bordo ve siyahtır.

9 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

9 Kasım akrep burcudur.

9 Kasım Yükseleni

9 Kasım'da doğanlar, doğum saatlerini yazarak yükselen burçlarını öğrenebilirler.

9 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- Sadakat ve güven ilişkilerinin temelini oluşturur.

2- Hoşlanmadıkları kişileri sert bir şekilde eleştirmek yerine onlarla alay ederler.

3- Başladıkları her işi kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürdükleri için yakın çevresindeki kişilerin beğenisini kazanırlar.

4- 9 kasımda doğanlar alfa bir karaktere sahiptir. Başkalarının sözünü dinlemek yerine kendi sözlerinin dinlenmesini isterler.

5- İkili ilişkilerinde romantizmden çok mantığa önem verirler.

6- Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi severler.

7- Otoriter bir kişiliğe sahip oldukları için başkalarının üzerinde tahakküm kurmaktan hoşlanırlar.

8- Tutumludurlar. Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.

9- Çocuksu bir ruha sahip oldukları için kaç yaşına gelirlerse gelsinler oyun oynamaktan hoşlanırlar.

9 Kasım Özel Bir Gün müdür? 9 Kasım Ne Günü?

3-9 Kasım arası dünya genelinde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır.

9 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 9 Kasım 1912 tarihinde uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan Selanik, Yunanistan tarafından işgal edildi.

2- 1961 yılında yapılan ve Almanya'yı Batı ve Doğu Almanya olarak ikiye ayıran Berlin Duvarı, 9 Kasım 1991 tarihinde yıkıldı.

3- Ünlü gazeteci Savaş 9 Kasım 2013 tarihinde vefat etti.

4- 9 Kasım 1938 gecesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce Yahudi'nin iş yeri yağmalandı ve onlarca Yahudi öldürüldü.

9 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Esra Kızıldoğan: Bu Kalp Seni Unutur mu ve Bir Deli Sevda adlı televizyon dizilerinde rol alan Esra Kızıldoğan 9 Kasım 1980 tarihinde doğdu.

2- Gökçe Bahadır: ''Dedemin İnsanları'' ve ''Bana Masal Anlatma'' filmlerinde baş rol oynayan Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu.

9 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Ivan Turgenyev: Babalar ve Oğullar, İlk Aşk ve Duman romanlarının yazarı Ivan Turgenyev, 9 Kasım 1818 tarihinde Rusya'da doğdu.

2- Muhammed İkbal: Tasavvuf üzerine yazdığı şiirler ve denemelerle bilinen Pakistanlı düşünür Muhammed İkbal, 9 Kasım 1877 tarihinde doğdu.

9 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

9 Kasımda doğan hiçbir anime karakteri yoktur. Akrep burcu anime karakterleri ise Gasai Yuno ve Zoraki Kenpachi'dir.