9 Kasım hangi burç ve burcu ne? 9 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"9 Kasımda doğanlar akrep burcudur. Balık ve Yengeç ile birlikte su grubunda yer alan akrebin yönetici gezegeni Mars, uğurlu taşı ise Opal'dir. Kararlılığın ve tutkunun sembolü olan akrep burcunun anlaşamadığı burçlar oğlak, ikizler ve başaktır. Balık ve Aslan ise akrebin en iyi anlaştığı burçlar arasında yer alıyor. 9 Kasım hangi burç? Tarihte bugün doğan Türk ve yabancı ünlüler kim? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Akrep burcunun uğurlu sayıları 11 ve 13, uğurlu renkleri ise bordo ve siyahtır.
9 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?
9 Kasım akrep burcudur.
9 Kasım Yükseleni
9 Kasım'da doğanlar, doğum saatlerini yazarak yükselen burçlarını öğrenebilirler.
9 Kasımda Doğanların Özellikleri
1- Sadakat ve güven ilişkilerinin temelini oluşturur.
2- Hoşlanmadıkları kişileri sert bir şekilde eleştirmek yerine onlarla alay ederler.
3- Başladıkları her işi kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürdükleri için yakın çevresindeki kişilerin beğenisini kazanırlar.
4- 9 kasımda doğanlar alfa bir karaktere sahiptir. Başkalarının sözünü dinlemek yerine kendi sözlerinin dinlenmesini isterler.
5- İkili ilişkilerinde romantizmden çok mantığa önem verirler.
6- Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi severler.
7- Otoriter bir kişiliğe sahip oldukları için başkalarının üzerinde tahakküm kurmaktan hoşlanırlar.
8- Tutumludurlar. Gereksiz harcamalardan kaçınırlar.
9- Çocuksu bir ruha sahip oldukları için kaç yaşına gelirlerse gelsinler oyun oynamaktan hoşlanırlar.
9 Kasım Özel Bir Gün müdür? 9 Kasım Ne Günü?
3-9 Kasım arası dünya genelinde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır.
9 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1- 9 Kasım 1912 tarihinde uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan Selanik, Yunanistan tarafından işgal edildi.
2- 1961 yılında yapılan ve Almanya'yı Batı ve Doğu Almanya olarak ikiye ayıran Berlin Duvarı, 9 Kasım 1991 tarihinde yıkıldı.
3- Ünlü gazeteci Savaş 9 Kasım 2013 tarihinde vefat etti.
4- 9 Kasım 1938 gecesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce Yahudi'nin iş yeri yağmalandı ve onlarca Yahudi öldürüldü.
9 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1- Esra Kızıldoğan: Bu Kalp Seni Unutur mu ve Bir Deli Sevda adlı televizyon dizilerinde rol alan Esra Kızıldoğan 9 Kasım 1980 tarihinde doğdu.
2- Gökçe Bahadır: ''Dedemin İnsanları'' ve ''Bana Masal Anlatma'' filmlerinde baş rol oynayan Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu.
9 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1- Ivan Turgenyev: Babalar ve Oğullar, İlk Aşk ve Duman romanlarının yazarı Ivan Turgenyev, 9 Kasım 1818 tarihinde Rusya'da doğdu.
2- Muhammed İkbal: Tasavvuf üzerine yazdığı şiirler ve denemelerle bilinen Pakistanlı düşünür Muhammed İkbal, 9 Kasım 1877 tarihinde doğdu.
9 Kasımda Doğan Anime Karakterleri
9 Kasımda doğan hiçbir anime karakteri yoktur. Akrep burcu anime karakterleri ise Gasai Yuno ve Zoraki Kenpachi'dir.