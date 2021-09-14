9 Eylül hangi burç ve burcu ne? 9 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Eylül ayında dünyaya gelen kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Eylül ayının burçları ise başak ve terazi olarak bilinmektedir. Burçlar ise kişilerin doğdukları tarih aralıklarına göre belirlenmektedir.

9 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

9 Eylül tarihinde doğan kişilerin burçları başak olarak bilinmektedir. 21 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler başak burcu olmaktadır. Buna bağlı olarak da 9 Eylül tarihinde dünyaya gelen kişilerin burcunun da başak olduğunu söylemek mümkündür. Başak burcu, toprak grubu burçları arasında bulunmaktadır.

9 Eylül Yükseleni

9 Eylül tarihinde doğan kişiler başak burcu olmaktadır. Yükselen burçlar da kişiler hakkında oldukça fazla bilgi vermektedir. Kişinin burcu kadar yükselen burcunun ne olduğu da önemlidir. Sonbahar mevsimine geçerken doğan kişilerin yer aldığı burç olarak da ifade edilebilir. Yükselen burcunun hesaplanması için doğum bilgilerinin tam olarak öğrenilmesi gerekmektedir. Kişinin doğduğu saat ve dakika da yükselenin hesaplanması için önemlidir.

Yükseleni başak olan kişilerin ise ayrıntılara çok fazla önem veren kişiler olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda dışarıdan bakıldığı zaman soğuk ve mesafeli gibi görünseler bile aslında son derece sıcakkanlı kişiler olduklarını söylemek mümkündür. Çok arkadaş canlısı gibi görünmeseler bile samimi olduktan sonra çok iyi birer arkadaş olduklarını fark edersiniz.

9 Eylül de Doğanların Özellikleri

Başak burcu kişilerinin, temizliğe önem veren ve titiz kişiler olduğu söylenebilir. Üstelik titiz olmalarının yanında bir de detaylara önem veriyor olmaları bu özelliklerini pekiştiren niteliktedir. Başak burcu kişileri, kendilerini her zaman rahat hissettikleri ortamlarda bulunmak isterler. Tanımadıkları ve yabancı kişilerin olduğu ortamlarda ise kendilerini rahat hissedemezler. Başak burcu kişileri oldukça çalışkan kişilerdir ve kendileri gibi çalışkan kişiler ile yardımlaşmayı da severler.

9 Eylül Tarih de Bugün, Doğan Türk Ünlüler

1906 - Ali Hadi Bara

1913 - Tarık Levendoğlu

1932 - Müşfik Kenter

1935 - Demir Özlü

1959 - Ruhsar Öcal

1961 - Faruk Çaturoğlu

1965 - Cihat Levent

1970 - Tülay Günal

1979 - Gökçe

1987 - Gökhan Keser

1978 - Arzu Şahin

1977 - Fatih Tekke

9 Eylül Tarih de Bugün, Doğan Yabancı Ünlüler

1960 - Hugh Grant

1966 - Adam Sandler

1975 - Michael Bublé

1976 - Mick Blue

1977 - Ferzad Mecidi

1987 - Alex Song

1987 - Clayton Snyder

1994 - Lucas Ontivero

1994 - Yuta Toyokawa