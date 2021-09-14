9 Ekim hangi burç ve burcu ne? 9 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aşk, iş, sağlık ve kariyer alanlarından ülke ve dünya gündemini meşgul eden ya da edeceği öngörülen çeşitli olaylara kadar çok geniş bir yelpazede milyonların ilgi odağı olan astroloji, popülaritesini her geçen gün daha da artırıyor. Bu popülaritede kuşkusuz astrolojinin en önemli kolları olan burçların büyük bir rolü bulunmaktadır. Burçlar sayesinde insanlar merak ettikleri pek çok hususta detaylı bilgilere gökyüzündeki yıldız ve gezegenlerin hareketleri doğrultusunda ulaşabilmektedir.

9 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji ile burçlar ilgisini çeken insanlar, ilk olarak toprak, hava, su ve ateş olmak üzere başlıca dört gruptan hangisine bağlı olduklarını merak ediyorlar. Astrolojik bakımdan bu dört grup içerisinde hangisinde yer aldığını ve bu gruplardaki hangi üç burçtan birisi olduğunu öğrenmek hiç de zor değil. Burcunu astrolojik hesaplamalara göre tespit etmek için kişinin doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak bilmesi yeterlidir. 9 Ekim tarihinde bir sonbahar gününde doğan tüm insanlar, terazi burcu olmaktadır. Terazi burçların diğer burçlarda olduğu üzere kendilerine özgü özellikleri bulunur.

9 Ekim Yükseleni

9 Ekimde doğan kişiler, terazi burcundan olmakla birlikte yükselen burçları birbirinden farklılık gösterir. Bunun sebebi yükselen burcun tespitinde doğum saati ve doğum yeri kriterlerinin dikkate alınmasıdır. Bu bilgiler doğru bir şekilde öğrenildikten sonra astrolojik hesaplamalarla 9 Ekimde doğan kişiler yükselen burçlarının hangisi olduğunu kolaylıkla öğrenebilirler.

9 Ekimde Doğanların Özellikleri

9 Ekimde dünyaya gelen kişiler terazi burcudur ve bu burcun karakteristik niteliklerini sergilerler. Terazi burçları kararsız insanlardır. Çekici bir dış görünüşe ve entelektüel bir yapıya haizdirler. Karşılarındaki insanları sakinleştirme hususunda başarılı olurlar. Genel olarak aile, iş ve sosyal yaşamında hareketli ve sevecen mizacı ile sevilen kişilerdir. Gülümseyen yüzünün altında gizli bir egosu vardır. Aşk ve sanat onun yaşamı için oldukça önemlidir.

9 Ekimde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Dünyada terazi burcunda olan çok sayıda yabancı ve Türk ünlü vardır. 9 Ekimde doğan Türk ve yabancı ünlülerden bazıları şöyle:

Barış Arduç- 9 Ekim 1987

Murat Göğebakan- 9 Ekim 1968

Merve Akaydın- 9 Ekim 1989

Rahmi Koç- 9 Ekim 1930

Hermann Emil Fischer- 9 Ekim 1852

John Lennon- 9 Ekim 1940

10.Charles- 9 Ekim 1757