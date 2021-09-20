9 Aralık hangi burç ve burcu ne? 9 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"9 Aralıkta doğanlar yay burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter olan Yay, Koç ve Aslan ile birlikte ateş grubunda yer alıyor. Bu burcun yönetici gezegeni kararlılığının, adaletin ve gücün simgesi olan Jüpiter’dir. Oğlak, Balık ve Akrep, yay burcunun anlaşamadığı burçlar arasında yer alıyor. 9 Aralıkta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimlerdir? 9 Aralıkta doğanların yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Yay burcunun, uğurlu taşları lal ve akik, uğurlu günü ise Pazardır.
9 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?
22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcudur. Dolayısıyla 9 Aralıkta doğanlar da yay burcuna dahildir.
9 Aralık Yükseleni
9 Aralıkta doğanlar cinsiyetini ve doğum saatini yazarak yükselen burcunu öğrenebilir.
9 Aralıkta Doğanların Özellikleri
1- Kararlı ve disiplinlidirler.
2- Sosyal ve dışa dönük oldukları için arkadaş çevreleri geniştir.
3- Karşılarına çıkan tüm sorunlarla tek başına mücadele edecek kadar güçlü bir karaktere sahiptirler.
4- Sebatkar oldukları için her işi sonuna kadar devam ettirirler ve asla yarım bırakmaz.
5- Cömert ve yardımseverdirler.
9 Aralık Özel Bir Gün müdür? 9 Aralık Ne Günü?
9 Aralık, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günüdür.
9 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1- 9 Aralık 1905 tarihinde Fransa anayasasına laiklik maddesi eklendi.
2- Yaklaşık 150 yıl boyunca Almanya'nın sömürgesi olan Tanzanya Cumhuriyeti, 9 Aralık 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.
3- 9 Aralık 1992 tarihinde Prenses Diana ve prens Charles, basın toplantısı düzenleyerek boşandıklarını açıkladı.
9 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1- Atıf Yılmaz: Ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur ve Kadının Adı Yok filmlerinin yönetmeni Atıf Yılmaz 9 Aralık 1925 tarihinde Mersin'de doğdu.
2- Faik Baysal: Drina'da Son Gün ve Rezil Dünya romanlarının yazarı Faik Baysal, 9 Aralık 1922 tarihinde Sakarya'da doğdu.
3- Ayşe Arman: Kimse Okumazsa Ben Okurum ve Kimse Sormazsa Ben Sorarım kitaplarının yazarı, Ayşe Arman, 9 Aralık 1969 tarihinde Adana'da doğdu.
9 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1- Kirk Douglas: Michael Douglas'ın babası. Spartaküs ve Zafer Madalyası filmlerinin başrol oyuncusu 9 Aralık 1916 tarihinde doğdu.
2- John Milton: Kayıp Cennet adlı kitabı 30'dan fazla dile çevrilen John Milton, 9 Aralık 1608 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu.
3- John Cassavetes: Etki Altında Bir Kadın, Çinli Bir Bahisçinin Ölümü ve Açılış Gecesi filmlerinin yönetmeni John Cassavetes, 9 Aralık 1929 tarihinde New York'da doğdu.
4- Janusz Kupcewicz: Polonyalı milli futbolcu, 9 Aralık 1955 tarihinde doğdu.
9 Aralıkta Doğan Anime Karakterler
9 Aralıkta doğan anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Shuusei Kagari 2- Aya Kominato