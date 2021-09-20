9 Aralık hangi burç ve burcu ne? 9 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun, uğurlu taşları lal ve akik, uğurlu günü ise Pazardır.

9 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcudur. Dolayısıyla 9 Aralıkta doğanlar da yay burcuna dahildir.

9 Aralık Yükseleni

9 Aralıkta doğanlar cinsiyetini ve doğum saatini yazarak yükselen burcunu öğrenebilir.

9 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Kararlı ve disiplinlidirler.

2- Sosyal ve dışa dönük oldukları için arkadaş çevreleri geniştir.

3- Karşılarına çıkan tüm sorunlarla tek başına mücadele edecek kadar güçlü bir karaktere sahiptirler.

4- Sebatkar oldukları için her işi sonuna kadar devam ettirirler ve asla yarım bırakmaz.

5- Cömert ve yardımseverdirler.

9 Aralık Özel Bir Gün müdür? 9 Aralık Ne Günü?

9 Aralık, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günüdür.

9 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 9 Aralık 1905 tarihinde Fransa anayasasına laiklik maddesi eklendi.

2- Yaklaşık 150 yıl boyunca Almanya'nın sömürgesi olan Tanzanya Cumhuriyeti, 9 Aralık 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.

3- 9 Aralık 1992 tarihinde Prenses Diana ve prens Charles, basın toplantısı düzenleyerek boşandıklarını açıkladı.

9 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Atıf Yılmaz: Ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur ve Kadının Adı Yok filmlerinin yönetmeni Atıf Yılmaz 9 Aralık 1925 tarihinde Mersin'de doğdu.

2- Faik Baysal: Drina'da Son Gün ve Rezil Dünya romanlarının yazarı Faik Baysal, 9 Aralık 1922 tarihinde Sakarya'da doğdu.

3- Ayşe Arman: Kimse Okumazsa Ben Okurum ve Kimse Sormazsa Ben Sorarım kitaplarının yazarı, Ayşe Arman, 9 Aralık 1969 tarihinde Adana'da doğdu.

9 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Kirk Douglas: Michael Douglas'ın babası. Spartaküs ve Zafer Madalyası filmlerinin başrol oyuncusu 9 Aralık 1916 tarihinde doğdu.

2- John Milton: Kayıp Cennet adlı kitabı 30'dan fazla dile çevrilen John Milton, 9 Aralık 1608 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu.

3- John Cassavetes: Etki Altında Bir Kadın, Çinli Bir Bahisçinin Ölümü ve Açılış Gecesi filmlerinin yönetmeni John Cassavetes, 9 Aralık 1929 tarihinde New York'da doğdu.

4- Janusz Kupcewicz: Polonyalı milli futbolcu, 9 Aralık 1955 tarihinde doğdu.

9 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

9 Aralıkta doğan anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Shuusei Kagari 2- Aya Kominato