8 Şubat hangi burç ve burcu ne? 8 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

8 Şubat tarihinde doğan kişiler burçlarını merak etmektedir. Bu tarihte doğanlar Kova burcunun özelliklerini göstermektedir. Kova burcunun ne gibi özellikleri olduğu da insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Ancak bir kimsenin burcuna bakarak kişiliği ile ilgili yorumda bulunmak doğru değildir. Çünkü yükselen burcunun da bilinmesi gerekmektedir.

8 Şubat Hangi Burç ve Ne Burcu?

8 Şubat tarihinde doğan kişiler Kova burcu olmaktadır. Kova burcu hava grubundan bir burçtur. Bu burca sahip olan kişilerin hayal güçleri oldukça gelişmiştir. Kova burçları ileri görüşlü olmaları ve akılcı hareket etmeleri ile de bilinmektedir. Bu burca sahip olan kişiler bencil bir özellik göstermezler. İnsanlara karşı her zaman sevgi dolu bir yapıları vardır.

8 Şubat Yükseleni Nedir?

8 Şubat tarihinde doğan kişiler yükselen burçlarının ne olduğunu da merak etmektedir. Çünkü bir kimsenin burcuna göre kişilik analizi yaparken sadece Güneş burcuna bakmak doğru olmaz. Bunun için yükselen burcuna da bakmak gerekmektedir. Yükselen burcunu öğrenebilmek için kişilerin doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir.

8 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

8 Şubat tarihinde doğan Kova burçları sadık, meraklı ve de içe dönük yapıları ile dikkat çekmektedir. Hayatları ile ilgili denetimin sürekli kendilerinde olmasını isterler. Bu nedenle de kontrolcü bir yapıları bulunmaktadır. Kova burcu insanının hayata karşı bir vizyonu bulunmaktadır. Güvenilir bir yapıları vardır.

Hayal gücü oldukça gelişmiştir. Bu burç insanının hayal gücü oldukça kuvvetlidir. Dürüst bir yapıları vardır. Aktif bir zihinleri bulunur. Bu nedenle bir durum ile alakalı kimsenin göremediklerini kolay bir şekilde görebilirler. Bu özellikleri nedeni ile problemleri kolay bir şekilde çözerler.

8 Şubat Özel Bir gün müdür? 8 Şubat Ne Günü?

Tarihte 8 Şubat gününde çeşitli önemli olaylar meydana gelmiştir. Ancak bugün özel bir gün değildir.

8 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1969 yılında köylere yönelik televizyon yayınlarının izlenebilmesi için ankara2nın 4 köyüne TRT tarafından televizyon izleme merkezleri yerleştirilmiştir.

2002 yılındaki kış olimpiyatları Salt Lake City de başlamıştır.

2004 yılında Amerikalı şarkıcı Beyonce 5 tane Grammy Ödülü almıştır.

8 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1980 Bilge Kösebalaban - Türk Müzisyen

1978 Gökhan Tepe - Türk şarkıcı

1970 Cüneyt Özdemir - Türk gazeteci

1957 Mehmet Ali Erbil - Türk oyuncu ve şovmen

8 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1995 Mijat Gacinovic - Sırp Futbolcu

1981 Steve Gohouri - Fildişi Sahili Futbolcusu

8 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

8 Şubatta doğan anime karakteri bulunmamaktadır.