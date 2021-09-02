8 Ocak hangi burç ve burcu ne? 8 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar günümüzde çok sayıda bireyin ilgisini çeken konulardan bir tanesi olmaktadır. Burçlar bünyelerinde çeşitli nitelikleri barındırırlar. Bu sebepten dolayı önemli konulardan bir tanesini oluşturmaktadır.

8 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

8 Ocak tarihinde doğan kişiler oğlak burcu kategorisine girmektedir. Oğlak burcu ise genel itibari ile 22 Aralık ile 21 Ocak arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Bu dönem içinde doğan her kişi oğlak burcu olmaktadır. Her burçta olduğu gibi oğlak burcunun da taşımış olduğu belirli özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler, kişilerin karakterlerini büyük ölçüde yansıtmaktadır

8 Ocak Yükseleni Nedir?

Oğlak burcu yükseleni olma durumu, bireyin doğum tarihine, doğum yerine, doğumu saatine ve cinsiyetine bağlı şekilde değişkenlik göstermektedir. Bundan dolayı 8 Ocak tarihi içerisinde doğan bireyler, bugün içindeki 24 saat kapsamında doğmuş olduğu güne bağlı şekilde yükselenini öğrenebilmektedir.

8 Ocak Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcunun kişisel fonksiyonları sıralandığında ilk olarak gelecek kaygısı göze çarpmaktadır. Oğlakların geleceğini titizlik ile planlamaya çalışan bireyler olmalarından dolayı sık sık bu nedenle depresyona girebilmektedirler. İnsan ilişkilerinin biraz zayıf olmasının sebebi işlerine fazla odaklanmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat diğer burçlar ile kıyaslandıklarında kendilerini asla yalnız hissetmezler. Dürüstlüğe ve güvenirliliğe bir hayli değer veren oğlak burcu insanları tutucu, ciddi ve kuvvetli iradeleri ile bilinmektedirler. Bununla birlikte oğlak burcu olan kişiler iyi bir sırdaş olmaktadırlar.

8 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Nelerdir?

Monako bağımsızlığını kazanmıştır.

Fransa içinde XII. Louis ile Anne de Bretagne evlenmiştir.

İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki tane uydusunu tespit etmiştir.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakını Osmanlı Devleti, bir "senet" ile resmen tanımıştır.

Amerika'nın ulusal nitelikteki borcu ilk ve son defa olarak sıfır olmuştur.

İtilaf Devletleri, Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale üzerindeki direnişini kıramamışlardır. Yenilgiye uğrayıp Gelibolu Yarımadası üstünden çekilmeye başlamışlardır. Başarısızlığı sebebiyle İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Amiral Winston Churchill görevinden istifa etmiştir.

ABD Birleşik Devletleri Başkanı olan Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun ortak toplantısı içerisinde, Avrupa'da kalıcı nitelikteki barışın sağlanabilmesi için, kendi adı ile anılacak olan on dört prensibi ortaya atmıştır.

8 Ocak Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler Kimlerdir?

8 Ocak'ta doğan çok sayıda Türk ve yabancı ünlüler bulunmaktadır. Bu ünlüler Şu şekilde sıralanmaktadır:

Seda Türkmen

Jose Ferrer

Yaşar Doğu

Simon Episcopius

Selçuk Uluergüven

Galina Sergenyevna Ulanova

Vatan Şaşmaz

Artemio Franchi

Metin Göktepe

Özdemir Birsel

Sid Ganis

Şansal Büyüka

Stephen Hawking

Elvis Presley

Nuri Kurtcebe