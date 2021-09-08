8 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 8 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Mayıs ayında doğan milyonlarca insan dünyada yaşıyor. Bu ayda doğanlar arasında ünlü kişilerde göze çarpıyor. Pek çok bilim insanı ve sanatçının Mayıs ayında doğduğu, bu ayda doğanların mensup olduğu burç türünde yer aldıkları biliniyor. Bu ayda doğanlar arasında 8 Mayıs doğumlular; burçlarının özelliklerini öğrenerek hem kendilerini daha iyi tanıyabilir hem de sahip oldukları niteliklere bağlı olarak yaşamalarına en güzel ve iyi şekilde yön verme olanağını yakalayabilirler.

8 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide kimin hangi burçtan olduğu bilgisine doğum tarihine bağlı olarak ulaşılabilmektedir. Dolayısı ile yeni dünyaya gelecek olan bebeklerin hangi burç olacakları da doğum tarihlerine göre ortaya çıkmaktadır. 8 Mayıs tarihinde dünyaya gelenler toprak grubunda bulunan önemli burçlardan biri olan boğa burcundandır.

8 Mayıs Yükseleni

8 Mayıs tarihinde doğan kişiler, boğa burcundan olmakla beraber yükselen burçları birbirinden farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise yükselen burcun belirlenmesinde doğum yeri ile doğum saati kriterlerinin göz önüne alınmasıdır. Bu bilgiler doğru bir şekilde edinildikten sonra astrolojik hesaplamalarla 8 Mayıs doğumlu kişiler yükselen burçlarının hangisi olduğunu kolaylıkla ve kısa sürede öğrenebilmektedir

8 Mayısta Doğanların Özellikleri

8 Mayıs tarihinde doğan kişiler boğa burcu olup bu burcun özelliklerini taşırlar. Maddiyata, lükse ve konfora önem verirler. Para kazanmak hatta çok miktarda para kazanmak onların en kaliteli şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için olmazsa olmazlarıdır. Bunun için disiplinli bir şekilde çalışmaktan asla ödün vermezler. Karşılarına çıkan zorlukları, azim ve inatçı kişilikleri ile mücadele ederek yenerler. Güven içinde oldukları sürece kendilerini mutlu hissederler. Aile ve sosyal yaşamlarına değer verir, sevdikleri ile ilgilenirler. Genellikle uzun boylu ve ince yapılıdırlar.

8 Mayısta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Dünyada Boğa burcunda olan çok sayıda yabancı ve Türk ünlü vardır. 8 Mayısta doğan Türk ve yabancı ünlülerden bazıları şöyle:

Mehmet Günsür- 8 Mayıs 1975

Betül Şahin- 8 Mayıs 1975

Kaan Urgancıoğlu- 8 Mayıs 1981

Metin Tekin- 8 Mayıs 1964

Erdem Yener- 8 Mayıs 1981

Darren Hayes- 8 Mayıs 1972

Edmund Wilson- 8 Mayıs 1895

Fernandel- 8 Mayıs 1903

Henry Baker- 8 Mayıs 1698

Romain Gary- 8 Mayıs 1914