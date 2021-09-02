8 Mart hangi burç ve burcu ne? 8 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

8 Mart tarihinde doğmuş olan balık burcu kişilerinin başlıca özellikleri dünyayı değiştirmeye hazır olacak derecede iyimser, cömert ve kabul eden insanlardır.

8 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

8 Mart tarihinde doğan kişiler, su gurubuna mensup olan balık burcuna sahiptir. Balık burcu kişisi, genç yaşlarda maceracı gibi görünseler de dikkatleri çok çabuk dağılabilir. Sonunda daha fazla iç görü kazanarak en azından hayatlarında dünyaya damga vururlar. Aynı zamanda 8 Mart burcu doğan kişiler, çok hayırseverdir.

8 Mart Yükseleni

Yükselen burç, kişilerin doğum gününe ve saatine göre hesaplanır. Sadece doğum tarihinin bilinen kişilerin yükselen burcunun hesaplaması yapılamaz. Bu nedenle de 8 Mart tarihinde doğan kişilerin genel bir yükselen burcundan bahsedilemez. Balık burcu yükselenine sahip olan kişiler ise, hassas ve duyarlı kişilikleri ile bilinir.

8 Martta Doğanların Özellikleri

Balık burcu, su grubuna mensup olan bir burçtur. Aynı zamanda da en değişken burçlar arasında yer alır. Balık burcunun gezegeni ise, Neptün'dür ve balık sembolü ile gösterilir. Balık burcunun kıymetli taşı ise, incidir. Balık burcunun kıymetli madeni ise, platindir. Balık burcu kişisi, genel olarak ailesine çok düşkündür. Balık burcu insanı, iyi niyetli ve yardımseverdir. Aynı zamanda da duygusal ve naziktir. Çok mücadeleci değildir ve çekingen bir yapıya sahiptir.

8 Mart Özel Bir Gün müdür? 8 Mart Ne Günü?

8 Mart, Miladi takvime göre, yılın 67. artık yıllarda ise, 68. günüdür. 8 Mart, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günüdür. 8 Mart'ın da içinde yer aldığı 8-14 Mart ise, Teknoloji haftasıdır.

8 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1955 yılında Türkiye'nin ilk kanserle savaş dispanseri açıldı.

1917 yılında Rusya'da Dünya Kadınlar Günü için başkent Petrograd'da kadınların sokaklara dökülmesi sonucunda Çar II. Nikolay'ın tahttan inmesine yol açan Şubat Devrimi'nin başlamasına yol açtı. Bu olay ise, yine aynı yıl ortaya çıkan Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet Birliği'nde Dünya Kadınlar Günü için sabit bir tarih olarak 8 Mart'ın kabul edilmesine, kararlaştırılmasına ve Komintern kararıyla da dünya çapında Kadınlar Günü kutlamalarının 8 Mart'ta yapılmasına sebep oldu.

1933 yılında ise, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

8 Mart Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

8 Mart’ta doğan yabancı ünlüler Pepe Romero ve Konstantin Karamanlis'tir. 8 Mart doğumlu olan Türkler ise, Hüseyin Hilmi Işık ve Bülent Polat'tır.

8 Mart Doğan Anime Karakterleri

8 Mart tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmuyor.