8 Kasım hangi burç ve burcu ne? 8 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Meraklıları için 8 Kasım tarihinin hangi burca denk geldiğini ve diğer detayları araştırdık.

Burçlar Kuşağı üzerinde 12 farklı takım yıldızı yer almakta ve bu yıldızlara burç adı verilmektedir. Ortak burca sahip olan insanların benzer yönleri dikkat çekmektedir.

8 Kasım Hangi Burç Burcu Ne?

Astroloji içerisinde 12 burç için farklı tarihlere yer verilmiştir. Bu tarihlerden 23 Eylül ve 21 Kasım arası akrep burcu olarak belirlenmiştir. Akrep burcu su grubunda yer alan bir burçtur. Boğa, Aslan ve Kova ile birlikte dört sabit burç arasında yer almaktadır.

8 Kasım Yükseleni

Akrep burcu temel burç olmakla birlikte yükselen olarak da taşınabilen bir burçtur. Yükselen akrepler dışarıdan duygusuz gibi görünse de oldukça kırılgan bir yapıya sahiptirler. Doğrudan akrep burcu olanlar gibi yükselen akrepler de derin ve gizemli bakışlarıyla dikkat çekmeyi başarırlar.

8 Kasım’da Doğanların Özellikleri

Burçlar kuşağının en kinci ve intikamcı burcu olarak bilenen akrepler, herkese karşı güvensiz bir yapıdadır. Dikkatli ve sabırlı olabilmeleri sayesinde her konuda başarılı analizler yapabilirler. Psikolojik dirençleri oldukça fazladır, dolayısıyla engeller karşısında pes etmeden çaba göstermeye devam edebilirler. En zayıf taraflarıysa aşırı kıskanç olmalarıdır.

8 Kasım Özel Bir Gün müdür? 11 Kasım Ne Günü?

Ülkemizde sonbahar aylarının yaşandığı 8 Kasım tarihi, özel bir gün değildir. Ancak dünya çapında yaşanan bazı olay ve gelişmelerin bu tarihe denk geldiği görülmektedir. Buna ek olarak tanınan pek çok simanın da doğum tarihi 8 Kasım olarak bilinmektedir.

8 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olay ve Gelişmeler

8 Kasım tarihinde ve farklı yıllarda yaşanan bazı gelişmeleri şöyle mümkündür: Paris’te Louvre Müzesi açıldı (1793), Montana ABD’nin eyaleti oldu (1889), Afganistan kralı Muhammed Nadir Şah öldürüldü (1933), ABD seçimlerinde George Bush kazandı (1988).

8 Kasım’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Akrep burcunu taşıyan kimseler, bu burca ortak olan diğer isimleri merak edebilmektedir. Bu bakımdan 8 Kasım doğumlu bazı Türk ünlüler; Erol Taş, Ersin Korkut, Levent Sülün ve Reyhan Karaca’dır. Bu tarihte doğan bazı futbolcularsa; Pavel Pogrebnyak, Luis Fabiano, Ademir, Joe Cole, Ömer Rıza, Suat Mamat ve Guus Hiddink şeklindedir.

8 Kasım’da Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterleri uzun yıllardır eskimeyen bir popülariteye sahiptir. Bu bakımdan akrep burcu taşıyan bazı karakterleri; L. Lawliet, Zoro Roronoa, Kagura, Miyuki Kazuya, Uryuu Ishida, Hiei, Yuno Gasai, Armin Arlet ve Shouta Aizawa olarak listelemek mümkündür.