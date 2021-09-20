8 Aralık hangi burç ve burcu ne? 8 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun yönetici gezegeni şansın, dengenin ve adaletin sembolü olan Jüpiter'dir.

8 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

8 Aralık ateş grubunda yer alan yay burcudur.

8 Aralık Yükseleni

Yükselen, burcun genel özelliklerini etkiler. 8 Aralıkta doğanlar doğum saatini yazdıkları takdirde yükselenini öğrenebilirler.

8 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Soğukkanlı oldukları için en üzücü olayları bile metanetle karşılarlar.

2- Tam bir sır küpü oldukları için ser verip sır vermezler.

3- İç dünyaları karışıktır.

4- Mükemmeliyetçi oldukları için her şeyi planlarlar.

5- Sakin bir yapıları vardır. Kolay kolay sinirlenmezler.

6- Değer verdikleri kişilerle uzun süre küs kalmaya dayanamazlar.

7- Bencil ve kibirli insanlara tahammül edemezler.

8- Sıcakkanlı oldukları için yeni girdikleri her orama kolay uyum sağlarlar.

8 Aralık Özel Bir Gün müdür? 8 Aralık Ne Günü?

8 Aralık Uzak Doğu ülkelerinden biri olan Nepal'in kurtuluşu olarak kutlanmaktadır.

8 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Güney Kore, 8 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanındı.

2- 8 Aralık 1980 tarihinde, John Lennon, kaldığı otelin önünde, bir hayranı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

3- Ünlü yazar ve gazeteci Çetin Altan'ın 2 yıllık cezası, dönemin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından affedildi.

8 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Azra Akın:

2002 Miss World'de dünya güzeli seçilen ve Her Şey Mümkün, İlk Aşk ve Çilek adlı filmlerde rol alan Azra Akın'ın doğum tarihi 8 Aralık 1981.

2- Hamit Altıntop:

Bayern Munich, Schalke 04 ve Galatasaray ekiplerinde forma giyen orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, 8 Aralık 1982 tarihinde doğdu.

8 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Joachim Fest:

Adolf Hitler üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Joachim Fest, 8 Aralık 1926 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu.

2- David Carradine:

Kil Bill serisi, Teldeki Kuş ve Ölüm Yarışı filmlerinin başrol oyuncusu David Carradine, 8 Aralık 1936 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu.

3- Kim Basinger:

Los Angeles Sırları, 8 Mil ve İnsan Gibi Yaşa adlı filmlerinde başrol oynayan Kim Basinger, 8 Aralık 1953 tarihinde dünyaya geldi.

8 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

8 Aralık doğan bir anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Sukuno Gojo 2- Aya Kominato