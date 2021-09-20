8 Aralık hangi burç ve burcu ne? 8 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"8 Aralıkta doğanlar yay burcudur. Yay, Aslan ve Koç ile birlikte ateş grubunda yer alıyor. Bu burcun uğurlu renkleri turkuaz, yeşil ve mavi, uğurlu taşları ise safir ve yakuttur. Astrologlara göre yayın en iyi anlaştığı burçlar İkizler ve Yengeç, anlaşamadığı burçlar ise Kova, Terazi ve Başaktır. 8 Aralık hangi burç? Tarihte bugün doğan Türk ve yabancı ünlüler kim? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Yay burcunun yönetici gezegeni şansın, dengenin ve adaletin sembolü olan Jüpiter'dir.
8 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?
8 Aralık ateş grubunda yer alan yay burcudur.
8 Aralık Yükseleni
Yükselen, burcun genel özelliklerini etkiler. 8 Aralıkta doğanlar doğum saatini yazdıkları takdirde yükselenini öğrenebilirler.
8 Aralıkta Doğanların Özellikleri
1- Soğukkanlı oldukları için en üzücü olayları bile metanetle karşılarlar.
2- Tam bir sır küpü oldukları için ser verip sır vermezler.
3- İç dünyaları karışıktır.
4- Mükemmeliyetçi oldukları için her şeyi planlarlar.
5- Sakin bir yapıları vardır. Kolay kolay sinirlenmezler.
6- Değer verdikleri kişilerle uzun süre küs kalmaya dayanamazlar.
7- Bencil ve kibirli insanlara tahammül edemezler.
8- Sıcakkanlı oldukları için yeni girdikleri her orama kolay uyum sağlarlar.
8 Aralık Özel Bir Gün müdür? 8 Aralık Ne Günü?
8 Aralık Uzak Doğu ülkelerinden biri olan Nepal'in kurtuluşu olarak kutlanmaktadır.
8 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1- Güney Kore, 8 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanındı.
2- 8 Aralık 1980 tarihinde, John Lennon, kaldığı otelin önünde, bir hayranı tarafından silahla vurularak öldürüldü.
3- Ünlü yazar ve gazeteci Çetin Altan'ın 2 yıllık cezası, dönemin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından affedildi.
8 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1- Azra Akın:
2002 Miss World'de dünya güzeli seçilen ve Her Şey Mümkün, İlk Aşk ve Çilek adlı filmlerde rol alan Azra Akın'ın doğum tarihi 8 Aralık 1981.
2- Hamit Altıntop:
Bayern Munich, Schalke 04 ve Galatasaray ekiplerinde forma giyen orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, 8 Aralık 1982 tarihinde doğdu.
8 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1- Joachim Fest:
Adolf Hitler üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Joachim Fest, 8 Aralık 1926 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu.
2- David Carradine:
Kil Bill serisi, Teldeki Kuş ve Ölüm Yarışı filmlerinin başrol oyuncusu David Carradine, 8 Aralık 1936 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu.
3- Kim Basinger:
Los Angeles Sırları, 8 Mil ve İnsan Gibi Yaşa adlı filmlerinde başrol oynayan Kim Basinger, 8 Aralık 1953 tarihinde dünyaya geldi.
8 Aralıkta Doğan Anime Karakterler
8 Aralık doğan bir anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Sukuno Gojo 2- Aya Kominato