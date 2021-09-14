8 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 8 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kuşağında yer alan burçlardan birisi de aslan burcu olarak bilinmektedir. Kişilerin burçları belirlenirken doğum tarihlerinin bilinmesi gerekmektedir. 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler Aslan burcu olurlar.

8 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

8 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcu olarak ifade edilebilir. 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin burcu aslan olarak bilinmektedir. Aslan burcu, ateş grubu burçları arasında yer almaktadır. Aslan burcunun gezegeni ise güneştir.

8 Ağustos Tarih de Bugün, Doğan Türk Ünlüler

1929 - Yılmaz Duru

1936 - Çolpan İlhan

1942 - Aziz Çalışlar

1953 - Seynan Levent

1960 - Mustafa Balbay

1977 - Ebru Yaşar

1983 - Bade İşçil

8 Ağustos Tarih de Bugün, Doğan Yabancı Ünlüler

1919 - Dino De Laurentiis

1921 - Esther Williams

1937 - Dustin Hoffman

1976 - Tawny Cypress

1978 - Louis Saha

8 Ağustos da Doğan Kişilerin Yükseleni

8 Ağustos da doğan kişiler aslan burcudur. Bir kişinin doğum günü ve doğum ayı, burcunun öğrenilmesi için gerekli olan bilgilerdir. Ancak bir kişinin yükseleninin öğrenilmesi için doğum saatinin ve doğum dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Yükseleni aslan olan kişilerin liderlik vasıflarına sahip olduğu söylenebilir. Olayları yönetmeyi ve tasarlamayı severler. Aslan burçları çalışkan kişilerdir ve iş hayatlarında da son derece başarılı olurlar. Aslan burcu yükseleni olan kişilerin kendini beğenmiş kişiler olarak yorumlanmasının bir nedeni de kendilerine duydukları yüksek öz güven olarak ifade edilebilir. Aslan burcu kişileri çok çabuk sinirlenen kişilerdir. Ancak çok hızlı bir şekilde de sakinleşirler.

8 Ağustos da Doğan Kişilerin Özellikleri

8 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcu olurlar. Aslan burcu kişileri, önderlik özelliklerine sahip olarak bilinirler. Hem kendi hayatlarının kontrolünü ellerinde tutmak isterlerken hem de çevrelerinde bulunan diğer kişilerin hayatlarını kontrol etmek isterler. İkna etme kabiliyetleri yüksek olan aslan burcu kişileri, her şeye karışırlar. Oldukça mert ve dürüst kişiler olduklarını da söylemek mümkündür.

Şansları oldukça yüksek olan bir burçtur. Zor anlarında şansları her zaman yardım eder. Her konu hakkında sahip olduklarından daha fazlasını bildiklerini iddia ederler. Gösteriş yapmayı çok severler. Bir ortama girildiği zaman gözlerin kendi üzerinde olmasını isterler. Beğenilmek isterler ve bunu duymak çok hoşlarına gider. Sabırlıdırlar ancak sabırları taştığı zaman bir aslan burcu ile karşı karşıya kalmak istemezsiniz.