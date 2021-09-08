7 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 7 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.

7 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcuna göre 23 Haziran ile 22 Temmuz arasında kalan tarihler yengeç burcunu ifade etmektedir. 7 Temmuz tarihi yengeç burcunun günlerinde yer aldığı için 7 Temmuz günü doğan insanlar yengeç burcudur.

7 Temmuz Yükseleni

Yükselen burçları doğduğunuz günde doğduğunuz konuma ve doğduğunuz saate bakılarak hesaplanan bir burçtur. Doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumun birleşiminden gezegenlerin açılarına bakılarak yükselen burcu belirlenmektedir.

7 Temmuz’da Doğanların Özellikleri

7 Temmuz günü yengeç burcunda yer aldığı için yengeç burcu özelliklerine bakılması gerekir. Yengeç burçları oldukça düşünceli ve hassas karakterlere sahiptirler. Herkesi kendileri gibi düşündükleri için sürekli hayal kırıklığına uğrayabilirler. Yengeç burçları oldukça sabırlı insanlardır.

7 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 7 Temmuz Ne Günü?

7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.

7 Temmuz Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1521- Böğürdelen Kuşatması

1543- Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

1668- Isaac Newton master derecesi aldı.

1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

1929- Bağımsız Vatikan kuruldu.

1930- Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.

1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1941- Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

1943- İstanbul-Londra uçak seferleri başladı

1948- 5245 sayılı özel yasa çıktı.

1974- FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

1978- Solomon Adaları bağımsızlığını ilan etti.

1980- İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.

1980- Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.

1994- Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

2005- Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.

2007- Live Earth konserleri düzenlendi.

2007- Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.

2020- Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.

7 Temmuz’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1931- Talât Sait Halman, Şair ve yazar

1944- Feri Cansel, Oyuncu

1952- Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist

1962- Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi

1962- Ali Teoman, Türk yazar

1969- Ali İhsan Yavuz, Siyasetçi

1969- Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

1976 - Ercüment Olgundeniz, Disk ve gülle atıcısı

1978 - Yasemin Kozanoğlu, Manken ve oyuncu

1979- Zahide Yetiş, Sunucu

1980- Serdar Kulbilge, Sporcu

1987- Volkan Şen, Futbolcu

7 Temmuz’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1746- Giuseppe Piazzi, rahip, matematikçi ve astronom

1854- Nikolay Morozov, Yeni Kronoloji'nin kurucusu

1860- Gustav Mahler, Besteci

1887- Marc Chagall, Ressam

1899- George Cukor, Yönetmen

1902- Vittorio de Sica, Yönetmen

1911- Gian Carlo Menotti, Besteci

1917- Guri Richter, Oyuncu

1931- David Eddings, Yazar

1936- Lisa Seagram, oyuncu

1936- Jo Siffert, Yarış pilotu

1940- Ringo Starr, Müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi

1944- Jürgen Grabowski, Futbolcu

1947- Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı

1949- Shelley Duvall, Komedyen ve oyuncu

1960- Ralph Sampson, Basketbol oyuncusu

1962- Akiva Goldsman, Senarist ve yapımcı

1968- Jorja Fox, Oyuncu

1975- Nina Hoss, Oyuncu

1978- Chris Andersen, Basketbolcu

1979- Patricia Aulitzky, Şarkıcı

1981- Synyster Gates, Müzisyen

1981- Michael Silberbauer, Futbolcu

1982- Cassidy, Müzisyen

1982- George Owu, Futbolcu

1983- Jakub Wawrzyniak, Futbolcu

1984- Alberto Aquilani, Futbolcu

1984- Stephanie Stumph, Aktristir

1990- Lee Addy, Futbolcu

1991- Alesso, DJ

1991- James Forrest, Futbolcu

1992- Nathalia Ramos, Oyuncu

1993- Capital Steez, Hip hop sanatçısı

7 Temmuz’da Doğan Anime Karakterleri

Bakemonogatari animesinde yer alan Hitagi Senjougahara karakteri 7 Temmuz doğumludur.