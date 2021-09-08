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Haberler >Mahmure >Astroloji>7 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 7 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

7 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 7 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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7 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 7 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"İnsanlar kendileri için özel gün saydıkları günlerde başka ne tür olaylar odluğu merak etmektedir. 7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz tarihinde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 7 Temmuzda doğmuş yabancı ünlüler kimlerdir? 7 Temmuzda doğmuş Türk ünlüler kimlerdir? 7 Temmuzda doğan insanların özellikleri nelerdir? Sizler için 7 Temmuz tarihi ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."

7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.

 7 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

 Güneş burcuna göre 23 Haziran ile 22 Temmuz arasında kalan tarihler yengeç burcunu ifade etmektedir. 7 Temmuz tarihi yengeç burcunun günlerinde yer aldığı için 7 Temmuz günü doğan insanlar yengeç burcudur.

 7 Temmuz Yükseleni

 Yükselen burçları doğduğunuz günde doğduğunuz konuma ve doğduğunuz saate bakılarak hesaplanan bir burçtur. Doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumun birleşiminden gezegenlerin açılarına bakılarak yükselen burcu belirlenmektedir.

 7 Temmuz’da Doğanların Özellikleri

 7 Temmuz günü yengeç burcunda yer aldığı için yengeç burcu özelliklerine bakılması gerekir. Yengeç burçları oldukça düşünceli ve hassas karakterlere sahiptirler. Herkesi kendileri gibi düşündükleri için sürekli hayal kırıklığına uğrayabilirler. Yengeç burçları oldukça sabırlı insanlardır.

 7 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 7 Temmuz Ne Günü?

 7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.

 7 Temmuz Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1521- Böğürdelen Kuşatması

 1543- Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

 1668- Isaac Newton master derecesi aldı.

 1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

 1929- Bağımsız Vatikan kuruldu.

 1930- Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.

 1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

 1941- Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

 1943- İstanbul-Londra uçak seferleri başladı

 1948- 5245 sayılı özel yasa çıktı.

 1974- FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

 1978- Solomon Adaları bağımsızlığını ilan etti.

 1980- İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.

 1980- Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.

 1994- Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

 2005- Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.

 2007- Live Earth konserleri düzenlendi.

 2007- Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.

 2020- Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.

 7 Temmuz’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

 1931- Talât Sait Halman, Şair ve yazar

 1944- Feri Cansel, Oyuncu

 1952- Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist

 1962- Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi

 1962- Ali Teoman, Türk yazar

 1969- Ali İhsan Yavuz, Siyasetçi

 1969- Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 1976 - Ercüment Olgundeniz, Disk ve gülle atıcısı

 1978 - Yasemin Kozanoğlu, Manken ve oyuncu

 1979- Zahide Yetiş, Sunucu

 1980- Serdar Kulbilge, Sporcu

 1987- Volkan Şen, Futbolcu

 7 Temmuz’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1746- Giuseppe Piazzi, rahip, matematikçi ve astronom

 1854- Nikolay Morozov, Yeni Kronoloji'nin kurucusu

 1860- Gustav Mahler, Besteci

 1887- Marc Chagall, Ressam

 1899- George Cukor, Yönetmen

 1902- Vittorio de Sica, Yönetmen

 1911- Gian Carlo Menotti, Besteci

 1917- Guri Richter, Oyuncu

 1931- David Eddings, Yazar

 1936- Lisa Seagram, oyuncu

 1936- Jo Siffert, Yarış pilotu

 1940- Ringo Starr, Müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi

 1944- Jürgen Grabowski, Futbolcu

 1947- Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı

 1949- Shelley Duvall, Komedyen ve oyuncu

 1960- Ralph Sampson, Basketbol oyuncusu

 1962- Akiva Goldsman, Senarist ve yapımcı

 1968- Jorja Fox, Oyuncu

 1975- Nina Hoss, Oyuncu

 1978- Chris Andersen, Basketbolcu

 1979- Patricia Aulitzky, Şarkıcı

 1981- Synyster Gates, Müzisyen

 1981- Michael Silberbauer, Futbolcu

 1982- Cassidy, Müzisyen

 1982- George Owu, Futbolcu

 1983- Jakub Wawrzyniak, Futbolcu

 1984- Alberto Aquilani, Futbolcu

 1984- Stephanie Stumph, Aktristir

 1990- Lee Addy, Futbolcu

 1991- Alesso, DJ

 1991- James Forrest, Futbolcu

 1992- Nathalia Ramos, Oyuncu

 1993- Capital Steez, Hip hop sanatçısı

 7 Temmuz’da Doğan Anime Karakterleri

 Bakemonogatari animesinde yer alan Hitagi Senjougahara karakteri 7 Temmuz doğumludur.

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