7 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 7 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar kendileri için özel gün saydıkları günlerde başka ne tür olaylar odluğu merak etmektedir. 7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz tarihinde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 7 Temmuzda doğmuş yabancı ünlüler kimlerdir? 7 Temmuzda doğmuş Türk ünlüler kimlerdir? 7 Temmuzda doğan insanların özellikleri nelerdir? Sizler için 7 Temmuz tarihi ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."
7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.
7 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?
Güneş burcuna göre 23 Haziran ile 22 Temmuz arasında kalan tarihler yengeç burcunu ifade etmektedir. 7 Temmuz tarihi yengeç burcunun günlerinde yer aldığı için 7 Temmuz günü doğan insanlar yengeç burcudur.
7 Temmuz Yükseleni
Yükselen burçları doğduğunuz günde doğduğunuz konuma ve doğduğunuz saate bakılarak hesaplanan bir burçtur. Doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumun birleşiminden gezegenlerin açılarına bakılarak yükselen burcu belirlenmektedir.
7 Temmuz’da Doğanların Özellikleri
7 Temmuz günü yengeç burcunda yer aldığı için yengeç burcu özelliklerine bakılması gerekir. Yengeç burçları oldukça düşünceli ve hassas karakterlere sahiptirler. Herkesi kendileri gibi düşündükleri için sürekli hayal kırıklığına uğrayabilirler. Yengeç burçları oldukça sabırlı insanlardır.
7 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 7 Temmuz Ne Günü?
7 Temmuz dünya çikolata günü olarak kutlanmaktadır.
7 Temmuz Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1521- Böğürdelen Kuşatması
1543- Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.
1668- Isaac Newton master derecesi aldı.
1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
1929- Bağımsız Vatikan kuruldu.
1930- Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.
1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.
1941- Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.
1943- İstanbul-Londra uçak seferleri başladı
1948- 5245 sayılı özel yasa çıktı.
1974- FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.
1978- Solomon Adaları bağımsızlığını ilan etti.
1980- İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.
1980- Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.
1994- Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.
2005- Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.
2007- Live Earth konserleri düzenlendi.
2007- Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.
2020- Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.
7 Temmuz’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1931- Talât Sait Halman, Şair ve yazar
1944- Feri Cansel, Oyuncu
1952- Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist
1962- Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi
1962- Ali Teoman, Türk yazar
1969- Ali İhsan Yavuz, Siyasetçi
1969- Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
1976 - Ercüment Olgundeniz, Disk ve gülle atıcısı
1978 - Yasemin Kozanoğlu, Manken ve oyuncu
1979- Zahide Yetiş, Sunucu
1980- Serdar Kulbilge, Sporcu
1987- Volkan Şen, Futbolcu
7 Temmuz’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1746- Giuseppe Piazzi, rahip, matematikçi ve astronom
1854- Nikolay Morozov, Yeni Kronoloji'nin kurucusu
1860- Gustav Mahler, Besteci
1887- Marc Chagall, Ressam
1899- George Cukor, Yönetmen
1902- Vittorio de Sica, Yönetmen
1911- Gian Carlo Menotti, Besteci
1917- Guri Richter, Oyuncu
1931- David Eddings, Yazar
1936- Lisa Seagram, oyuncu
1936- Jo Siffert, Yarış pilotu
1940- Ringo Starr, Müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi
1944- Jürgen Grabowski, Futbolcu
1947- Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı
1949- Shelley Duvall, Komedyen ve oyuncu
1960- Ralph Sampson, Basketbol oyuncusu
1962- Akiva Goldsman, Senarist ve yapımcı
1968- Jorja Fox, Oyuncu
1975- Nina Hoss, Oyuncu
1978- Chris Andersen, Basketbolcu
1979- Patricia Aulitzky, Şarkıcı
1981- Synyster Gates, Müzisyen
1981- Michael Silberbauer, Futbolcu
1982- Cassidy, Müzisyen
1982- George Owu, Futbolcu
1983- Jakub Wawrzyniak, Futbolcu
1984- Alberto Aquilani, Futbolcu
1984- Stephanie Stumph, Aktristir
1990- Lee Addy, Futbolcu
1991- Alesso, DJ
1991- James Forrest, Futbolcu
1992- Nathalia Ramos, Oyuncu
1993- Capital Steez, Hip hop sanatçısı
7 Temmuz’da Doğan Anime Karakterleri
Bakemonogatari animesinde yer alan Hitagi Senjougahara karakteri 7 Temmuz doğumludur.