7 Şubat hangi burç ve burcu ne? 7 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 7 Şubat tarihinde doğan insanların burçları "Kova burcu"dur.

7 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

7 Şubat tarihinde doğan insanların burcu kova burcudur. Güneş burcu kova burcu olmaktadır.

7 Şubat Yükseleni

Astrolojiye göre yükselen burç, kişinin doğum saatine göre saptanır. Yani yükselen burç kişiye özeldir, herkes için değişkenlik gösterir.

7 Şubat Doğanların Özellikleri

Kova burçlarının karakteristik özelliklerini taşıyan 7 Şubat doğumlu insanlar genellikle girişken ve sosyaldirler. Sosyalleşmeyi severler, gezmekten yeni yerler keşfetmekten hoşlanırlar. Kova burcu insanları okumayı çok sever. Genellikle de özgürlüğüne pek düşkündür. İlişkilerinde kolay bağlanır fakat kısa süre sonra da ayrılık kararı verebilir. Kova burçları sanatla da ilgilenmeyi severler.

7 Şubat Özel Bir Gün müdür? 7 Şubat Ne Günü?

Türkiye'de 7 Şubat Kızılay günü olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti açısından 7 Şubat 1921 tarihinde ilk "T.C. Resmi Gazete" nin çıkmış olması önemlidir.

7 Şubat Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

7 Şubat tarihinde yaşanmış ve meydana gelmiş bazı gelişmeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

7 Şubat 1914 tarihinde Charlie Chaplin'in ilk filmi olan "The Little Tramp" gösterime girmiştir.

19871 tarihinde İsviçre'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

7 Şubat 1992 tarihinde Avrupa Birliği'ni oluşturan "Maastricht Antlaşması" AET üyesi ülkeler arasında imzalandı.

7 Şubat 2014 tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni yapıldı.

7 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Geçmişte 7 Şubatta doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

Türk tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı Yıldıray Şahinler 1968 tarihinde doğdu.

Türk sinema oyuncusu Kerem Kupacı 1971 de doğdu.

Aysel Gürel, 7 Şubat 1929 tarihinde dünyaya geldi.

Türk şair Arigf Nihat Asyalı 1904 tarihinde doğmuştur.

7 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Geçmişte 7 Şubat tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

Ünlü İngiliz yazar ve devlet adamı Thomas More 7 Şubat 1478 tarihinde doğmuştur.

İngiliz yazar Charles Dickens 1812 yılında dünyaya gelmiştir.

Amerikalı süt bilimci ve bakteriyolog Lore Alfrod Rogers 7 Şubat 1875'de doğmuştur.

Yemenli gazeteci ve aktivist, aynı zamanda Nobel Barış Ödülü sahibi Tawakel Karman 7 Şubat 1979 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Belçikalı futbolcu Daniel van Buyten 1978 tarihinde doğmuştur.

Uruguaylı futbolcu Diego Laxalt 7 Şubat 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Uruguaylı futbolcu Alexis Rolin, 7 Şubat 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir.

7 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Kova burcu anime karakterleri; bunlardan Sagaru Yamazaki 6 Şubat doğumludur. Haruka Tenou, Haruhi Fujoka, Rin Hohsaka