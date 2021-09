7 Kasım hangi burç ve burcu ne? 7 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

7 Kasım tarihinde doğan kişiler, akrep burcuna mensup olur. 7 Kasımda doğan kişiler, akrep burcunun karakteristik özelliklerini taşır.

7 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

7 kasım tarihinde doğan kişiler akrep burcuna sahip oluyor. Astrolojiye göre 2 ana burç grubu vardır. Güneş burcu ise, ilk gruptur ve 12 farklı güneş burcu vardır. Güneş burcu ise, kişilerin doğum tarihine göre belirlenir.

7 Kasım Yükseleni

Burçları bulabilmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olsa da yükselen Burcu öğrenebilmek için doğduğunuz tarihi net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Her iki saatte bir yükselen Burcu değiştiği için genel bir yükselen burcundan bahsedilemiyor.

7 Kasımda Doğanların Özellikleri

7 Kasımda doğan kişiler, her konuda aklına koyduğu bir şeyi başarmayı bilen, çok merhametli bir o kadar da mantılı ile hareket etmeyi seven kişilerdir. Astrolojide her burcun kendine özgü bir yönetici gezegeni vardır. Akrep burcunun yönetici gezegenleri ise, Pluto ve Mars gezegenleridir.

Akrep burçlarının en elementi su olup kıymetli madeni ise, plütonyumdur. Akrep burçlarının en sevdiği renk şarap kırmızısı, patlıcan moru ve koyu kırmızıdır. Bu kişilerin uğurlu günü ise çarşambadır.

Akrep burçlarının genellikle uğurlu sayıları ise, 2 ve 4 sayılarıdır. Akrep burçları akıllı, duygusal, sezgileri güçlü ve çalışkandırlar. Bu kişiler, eşlerine sadık ve çocuklarına da çok düşkündürler. Akrep burcu insanları sevdiği kişileri her zaman sahiplenir. Kendisine yapılan bir yanlışı üzerinden yıllar geçse de unutmaz. İntikam duygusu çoğu zaman ağır basar. Aynı zamanda Akrep burçları çalışkan, analitik düşünen insanlardır. Bunlar, dürüst, kararlı ve güçlü kişilerdir.

7 Kasım Özel Bir Gün müdür? 7 Kasım Ne Günü?

7 Kasım, Miladi takvime göre yılın 311. günü artık yıllara göre ise 312. günüdür

7 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1920 yılında Türk ordusu Gümrü'yü ele geçirdi.

1917 yılında I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresinde bulunan Gazze'yi ele geçirdi.

1942 yılında Türk İnkılap Enstitüsü kuruldu.

2020 yılında Koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bunun sonucunda Dünya genelinde doğrulanmış vaka sayısı 50 milyonu geçti.

2001 yılında Ticari yolcu uçağı Concorde 15 ay aradan sonra uçuşlara yeniden başladı.

7 Kasım Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

7 Kasım’da doğan yabancı ünlüler Marie Curie, David Guetta, Albert Camus, Fransız bir DJ ve Chaine Staelens’dir. 7 Kasım doğumlu olan Türkler ise; Vedat Özdemiroğlu ve Kazım Koyuncu’dur.