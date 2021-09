7 Ekim hangi burç ve burcu ne? 7 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

7 Ekim aynı anda doğmuş olan birçok insana ait doğum günü olabilir. Hatta bu tarihte doğmuş Türk ve yabancı birçok ünlü isim vardır. Kişilerin doğum günleri ile ilgili en çok merak ettikleri konulardan biri de burçlar ve özellikleridir.

7 Ekim Hangi Burç ve Ne Burcu?

7 Ekim burcu, Zodyak'ın 12 burcundan biri olan terazi burcu tarihidir.

7 Ekim Tarihte Bugün

7 Ekim tarihinde sanayicilikte önemli bir gelişme olan yürüyen bant sistemi Henry Ford tarafından ilk kez kullanılmıştır. Yine 7 Ekim tarihinde yaşanan bir diğer önemli olay ise Amerika'da ilk demiryolu hattı işleme girmiştir. Bu tarihte yaşanan ve tüm dünyayı ilgilendiren diğer önemli gelişme ise İngiliz kaşif olan Cook Yeni Zelanda'yı bulmuştur.

7 Ekim Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

7 Ekim tarihinde doğan Türk ünlülerin başında hem müzisyen hem oyuncu hem de yönetmen olan Yavuz Bingöl gelmektedir. Yabancı isimlerden ise İngiliz futbolcu Jermaine Defoe, Brezilyalı futbolcu Chavez Leandro Rodriguez, İsveçli oyuncu ve şarkıcı Charlotte Perrelli, İngiliz müzisyen Thom Yorke, Amerikan şarkıcı Toni Braxton, siyasi isimlerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Ekim tarihinde doğmuştur.

7 Ekim Burcu Özellikleri

7 Ekim burcu olan terazi burcu nazik ve sempatik insanlardır. Güler yüzlü olmaları ile bilinir. Terazi burçları, 12 burç içerisinde güzelliğine en çok düşkün olan burçlardan biridir. Her daim bakımlı görünmek isterler. Çevrelerine karşı sıcakkanlıdır. Pozitif enerji saçarlar. Tuttuğunu koparan insanlardır. Onlar akıllarına koydukları her işi yapabilecek gücü kendilerinde hissederler. Hırslı bir yapılar vardır ve kaybetmek asla onlara göre değildir. Onlar her daim kazanan ve bir adım önde olan olmak isterler. Bunun içinde fazlasıyla çaba gösterirler. Enerjik bir yapıları vardır. Tam bir iş hayatı ve takım ruhu taşıyan insanlardır.

7 Ekim Yükseleni

7 Ekim yükselenine sahip insanlar gerek ikili ilişkilerinde gerekse iş ilişkilerinde nazik insanlardır. Karşı tarafı kırmaktan her zaman kaçınırlar. Onların hayran olunası bir sabır yetenekleri vardır. Sosyal ruhlulardır. Gezmeyi dolaşmayı hayatta keyif almayı severler. Ancak çok kalabalıktan hoşlanmazlar. Çünkü aynı zamanda sakin yapıları vardır ve girdikleri ortamlarda sakinlik ararlar. Hayatları boyunca huzurlu yaşamı ararlar. Onlar için huzuru bulmak çok önemlidir. Hayatlarında huzursuzluk yaratan ve olumsuz enerji barındıran insan istemezler. Hatta böyle kişiler ile hiçbir açıklama yapmadan pat diye ilişkilerini keserler.