7 Aralık hangi burç ve burcu ne? 7 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kuşağında yer alan her bir takım yıldızı bir burcu simgelemektedir. Söz konusu burcu taşıyan kimselerinse bazı ortak karakter özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır.

7 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Kasım ile 21 Aralık arasında doğan tüm insanlar, ateş grubuna dahil edilen yay burcuna sahiptir. Dolayısıyla 7 Aralık tarihinde doğum günü kutlayan bir birey yay burçludur. Ancak bu kimsenin yükselen ve ay burcu doğum saatine göre belirlenmekte ve yaydan başka bir burç olarak da çıkabilmektedir.

7 Aralık Yükseleni

Yükselen burçlar temel burçların üzerine giyilen bir elbise gibi ifade edilirler. Buna göre kişi hem temel burcunun hem de yükselen burcunun etkisi altındadır. Yükselen yayların en dikkat çekici nitelikleri dışa dönük bir karakterde ve meraklı olmalarıdır. İyimser yapıları nedeniyle çoğu zaman tedbirsiz davranırlar ve zarara uğrayabilirler.

7 Aralık’ta Doğanların Özellikleri

Yüksek enerjileriyle tanınan yay burçları genellikle olumlu yönleriyle dikkat çekerler. Bu kişiler; pozitif, güler yüzlü, adaletli ve dürüst bit yapıdadırlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasına asla izin vermezler ve her türlü yeniliğe kapıları açıktır. Yalnız nadiren de olsa kaprisli ve abartıcı taraflarıyla eleştiri alırlar. Aşırı pozitif düşünmeleri nedeniyle de insanlar tarafından ihanete uğrayabilirler.

7 Aralık Özel Bir Gün müdür? 27 Ekim Ne Günü?

7 Aralık, yılın son ayı olan Aralık’ın ilk haftasının bitişidir. Yeni yılın yaklaştığının hissedildiği bu dönem özel bir gün olmasıyla dikkat çekmez. Ancak tarihi bakımdan değerli pek çok olayın bir 7 Kasım’da yaşandığını görmek mümkündür.

7 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Farklı senelerin 7 Aralık tarihinde birbirinden bağımsız olay ve gelişmeler yaşanmıştır. Bunların bir kısmını şu şekilde sıralamak mümkündür: Delaware ABD’nin ilk eyaleti olmuştur (1787), Kilis Fransız işgalinden kurtulmuştur (1921), Mizah dergisi Akbaba yayına başlamıştır (1922), Pearl Harbor saldırısı gerçekleşmiştir (1941) ve Azra Akın dünya güzeli seçilmiştir (2002).

7 Aralık’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Hayran kitlesine sahip şarkıcı, oyuncu ve sporcuların doğum tarihleri oldukça merak edilir. Bu bağlamda 7 Aralık doğumlu bazı ünlüler; Zeynep ÇAMCI, Tuba Ünsal ve Oben Güney şeklindedir. Yay burçlu ve 7 Aralık doğumlu bazı futbolcular ise; Vladan Gilijen ve John George Terry şeklindedir.

7 Aralık’ta Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterleri uzun yıllardır sineme ve dizi oyuncuları kadar dikkat çekmektedir. Aralık doğumlu ve yay burçlu bazı karakterler; Lelouch Lamperouge, Ken Kaneki ve Ulquiorra Cifer olarak sıralanmaktadır.