7 Adımda Şişkinlikten Nasıl Kurtulunur?

Beslenme uzmanları, metabolizmanız yavaşladığında, yemekten sonra ya da fazla kilolarınız varsa sürekli olarak şişkinlik problemi yaşayabileceğinizi söylüyor. Aslında şişkinlikten kurtulmanın bazı hızlı ve kolay yolları var. Ancak yine de sorun devam ederse bir uzmana danışmanız gerekebilir.





Vegan besinler tüketin



Uzmanlar, laktoz intoleransının en yaygın gıda intoleransı olduğunu söylüyor. Vücudunuz laktaz enzimini yeterince üretmediğinde, laktoz adı verilen süt şekerini sindiremeyerek şişkinliğe ve ishale yol açabilir.

Günümüzde git gide yaygınlaşan vegan ürünlerle birlikte, şişkinlik sorunu da hızla çözüme kavuşuyor. Düzenli olarak badem, soya, kenevir, yulaf, kaju ve muz gibi vegan yiyecekler tüketerek şişkinlik hissine son vermeniz mümkün.



Mümkün olduğunca yavaş yemek yiyin

Hızlı yemek yeme, şişkinlik hissinin artmasına neden olur. Ne kadar hızlı yerseniz, o kadar çok hava yutarsınız ve yedikleriniz midenize yerleşerek şişkinliği artırır. Bunun için; yoldayken yemek yerine, oturarak yemeyi tercih etmeniz ve yutmadan önce iyice çiğnediğinizden emin olmanız gerekir.



Sakız yerine gargarayı tercih edin



Nefesinizi ferahlatmak için sürekli sakız çiğniyor olabilirsiniz. Ancak, sakızın içindeki tatlandırıcılar şişkinlik sorunlarını önemli ölçüde artırabilir. Bunun yerine gargara yapmayı ya da ağız spreyi kullanmayı deneyin. Böylelikle şişkinliği azaltırken, nefesinizi de tazelemiş olursunuz.







Gazlı içeceklerden uzak durun



Gazlı içecekler tükettiğinizde, içeriğindeki asitler gaza karnınızda gaza dönüşebilir. Bu gazı atamadığınızda ise bağırsaklarınıza iner ve şişkinlik yapar. Bu tür içecekler yerine buzlu çay ve limonata gibi lezzetli olanları tercih edebilir, aynı zamanda sindiriminizi kolaylaştırabilirsiniz.







Öğünlerinizdeki karbonhidratları gözden geçirin



Brokoli veya soğan yedikten sonra ne kadar şişkin ve gazlı hissettiğinizi fark ettiyseniz, ‘fodmap’ olarak bilinen bir grup kısa zincirli karbonhidrata karşı hassas olabilirsiniz. İnce bağırsak bu karbonhidratları emmede çok iyi değildir, bu yüzden fermantasyona uğrar ve gaz oluşturur.



Fodmap'ler daha çok elma, kiraz, şeftali ve erik gibi meyvelerde; bal, agav, ksilitol ve sorbitol gibi tatlandırıcılarda; kuşkonmaz, Brüksel lahanası ve sarımsak gibi sebzelerde; nohut, mercimek gibi baklagillerde ve buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunur. Ancak yine de fodmap diyetine başlamadan önce, bu yiyeceklere hassasiyetinizin olup olmadığını öğrenmek için öncelikle bir uzmandan yardım almanız gerekir.

Kabızlık sorunu yaşıyorsanız daha çok lif tüketin



Eğer yedikleriniz sizi kötü etkiliyorsa ya da kronik bağırsak problemi yaşıyorsanız, lif oranı yüksek gıdalar tüketmeyi deneyin. Diyetinize tam tahıllı ekmek, badem ve tatlı patates gibi lif açısından zengin yiyecekler eklemek, bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.





Regl dönemlerinde kontrolü elinize alın



Regl döneminde düzensizleşen hormonlar, vücudunuzun fazladan su tutmasına neden olabilir, bu da şişkinlik ve kramp gibi sorunları beraberinde getirir. Bu dönemlerde, magnezyum takviyeleri alarak, vücudunuzdaki tuz miktarını azaltarak şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir.

