7-8 Mart’ta Mücevherlerinizin Yarısı Pandora’dan Hediye!
"Pandora kendini ve sevdiklerini şımartman için kaçırılmayacak bir kampanyayla karşında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, yalnızca 2 gün geçerli olacak olan indirimi değerlendir ve zamansız Pandora mücevherleriyle tarzına benzersiz bir dokunuş kat."
7-8 Mart 2020 tarihlerinde seçili mücevherlerden biri Pandora’da yarı fiyatına! Tüm Pandora mağazalarında geçerli 349 TL ve üzeri alışverişlerinde, seçili Pandora O kolye uçları veya seçili bilekliklerden birine yarı fiyatı ile sahip olma fırsatı seni bekliyor!
2 gün sürecek indirim ile stilini en iyi yansıtan parçaları topla, Dünya Kadınlar Günü’nde kendini ve sevdiklerini harika hediyelerle mutlu et.