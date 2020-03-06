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GeriAlışveriş 7-8 Mart’ta Mücevherlerinizin Yarısı Pandora’dan Hediye!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>7-8 Mart’ta Mücevherlerinizin Yarısı Pandora’dan Hediye!
Alışveriş

7-8 Mart’ta Mücevherlerinizin Yarısı Pandora’dan Hediye!

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7-8 Mart’ta Mücevherlerinizin Yarısı Pandora’dan Hediye!
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"Pandora kendini ve sevdiklerini şımartman için kaçırılmayacak bir kampanyayla karşında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, yalnızca 2 gün geçerli olacak olan indirimi değerlendir ve zamansız Pandora mücevherleriyle tarzına benzersiz bir dokunuş kat."

7-8 Mart 2020 tarihlerinde seçili mücevherlerden biri Pandora’da yarı fiyatına! Tüm Pandora mağazalarında geçerli 349 TL ve üzeri alışverişlerinde, seçili Pandora O kolye uçları veya seçili bilekliklerden birine yarı fiyatı ile sahip olma fırsatı seni bekliyor!

2 gün sürecek indirim ile stilini en iyi yansıtan parçaları topla, Dünya Kadınlar Günü’nde kendini ve sevdiklerini harika hediyelerle mutlu et. 

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