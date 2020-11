63. Grammy Ödülleri Adaylıkları Açıklandı!

Adaylar listesinde bazı detaylar dikkat çekti. Son dönemin en popüler isimlerinden olan ve müzik listelerinde zirvede yer alan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, hiç adaylık alamadı.

Öte yandan Beyonce'nin bu yıl yeni bir müzik çalışması olmamasına rağmen 9 dalda ödüle aday gösterilmesi herkesi şaşırttı.

İşte Grammy ödülleri tüm adaylar listesi...

Record Of The Year

Billie Eilish - Everything I Wanted

Post Malone - Circles

Album Of The Year

Jacob Collier - Djesse Vol.3

HAIM - Women In Music Pt.III

Post Malone - Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift - folklore

Song Of The Year

Taylor Swift - Cardigan

Post Malone - Circles

Billie Eilish - Everything I Wanted

Best Pop Solo Performance

Justin Bieber - Yummy

Billie Eilish - Everything I Wanted

Taylor Swift - Cardigan

Best Pop Duo/Group Performance

Justin Bieber featuring Quavo - Intentions

Lady Gaga with Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver - Exile

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber - Changes

Lady Gaga - Chromatica

Taylor Swift - folklore

Best Dance Recording

Disclosure Featuring Aminé & Slowthai - My High

Best Dance/Electronic Album

Disclosure - Energy

Best Rock Performance

HAIM - The Steps

Best Rock Song

Kevin Parker - Lost In Yesterday

Best Rock Album

Michael Kiwanuka - KIWANUKA

Best Alternative Music Album

Tame Impala - The Slow Rush

Best R&B Album

Gregory Porter - All Rise

Best Rap Performance

DaBaby - BOP

Pop Smoke - DIOR

Best Melodic Rap Performance

DaBaby Featuring Roddy Ricch - Rockstar

Drake Featuring Lil Durk - Laugh Now, Cry Later

Anderson .Paak - Lockdown

Best Rap Song

Drake Featuring Lil Durk - Laugh Now, Cry Later

DaBaby Featuring Roddy Ricch - Rockstar