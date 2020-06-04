60 Saniyede Müziğin Sınırlarını Zorla!
"Ne efekt ne de edit yok... Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile müzisyenler yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını adeta 'konuşturuyor'."
Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor.
Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) Türkiye’deki ilk konuğu Model Grubu ile de tanınan ve son dönemde kariyerine solo olarak devam eden sevilen davulculardan Kerem Sedef oldu. Sedef’in performansı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabında yayınlandı.