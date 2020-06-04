60 Saniyede Müziğin Sınırlarını Zorla!

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor.

Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) Türkiye’deki ilk konuğu Model Grubu ile de tanınan ve son dönemde kariyerine solo olarak devam eden sevilen davulculardan Kerem Sedef oldu. Sedef’in performansı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabında yayınlandı.