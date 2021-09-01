6 Şubat hangi burç ve burcu ne? 6 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yıldızlara göre 6 Şubat tarihinde doğan kişiler burcu hava grubuna mensuptur ve Kova burcudur. 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan herkesin burcu Kova burcuna sahiptir. Ama Kova burcunun bazı özellikleri ise; özgür ruhlu, gelişmeye açık ve yapıcıdır.

6 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

6 Şubat tarihinde dünyaya gelen kişiler, Kova burcuna sahiptir. Aynı zamanda kova burcunun yönetici gezegeni ise, Satürn'dür. Elementi ise, havadır. Kova burcu, verimlilik anlamı taşır. 6 Şubat doğan kişiler Koca burcuna sahip olup sosyal ve profesyonel tüm ilişkilerinde ise, açık sözlü ve dürüst bir etkileşime açıktır. Bu sayede ise, çevrenizdekiler tarafından takdir edilir. Ama en çok da hayal gücü ve yaratıcılığı ile hayranlık uyandırır.

6 Şubat Yükseleni

6 Şubat tarihinde doğan kişiler, doğum tarihine ve doğdukları güne göre hesaplama yaparak yükselen burcunu bulabilir. Alçalan ve yükselen burçlar, burç özelliklerini doğrudan etkiler.

6 Şubat Doğanların Özellikleri

Kova burcu insanlarının hayal güçleri sınırsızdır ve birlikte akılcı, sezgisel oldukları bilinir. Sevecen tavırları ile bilinen Kova burcu insanları, kişisel özgürlüklerine çok önem verir. Tarihe adını altın harfler ile kazıtmış olan pek çok bilim insanı da, Kova burcuna sahiptir. Dikkat çekmeyi seven ve kibirli yapıları en zayıf özellikleridir. Zengin hayal güçleri olduğu için de olmayacak hayallerinden peşinden koşarlar. Kırılgan iç dünyaları da Kova burcu insanının çok çabuk üzülmesine neden olur ve onları psikolojik açıdan yıpratır. Karizmatik görünüşleri çevresindeki insanların dikkatini de çeker.

6 Şubat Özel Bir Gün müdür? 6 Şubat Ne Günü?

6 Şubat, Miladi takvime göre yılın 37. gününe denk gelir.

6 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1695 yılında Sultan II. Ahmed'in öldü ve ardından II. Mustafa'nın tahta çıktı.

1952 yılında II. Elizabeth, babasının vefatı üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi oldu.

1956 yılında Eskişehir'de faaliyet gösteren Pancar Kooperatifleri Bankası, Ankara'ya taşınarak Şekerbank ismini aldı.

6 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

6 Şubatta doğan yabancı ünlüler; Doutzen Kroes, Shakira, Justin Timberlake, Paris Hilton, Jennifer Aniston, James Dean, Bob Marley, Amy Winehouse, Elijah Wood, Christian Bale, Tom Hiddleston, Laura Linney, Robbie Williams, Minnie Driver

6 Şubatta doğan Türk ünlüler; Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Tuğba Özay, Nazan Öncel, Aysel Gürel, İrem Sak, Belçim Bilgin, Cansu Tosun, Aslıhan Gürbüz, Engin Günaydın, Hande Soral, Türkü Turan, Mazhar Alanson, Cihan Ünal, İbrahim Çelikkol, Metin Üstündağ, Mehmet Ali Erbil, Emre Aydın, Soner Arıca, Tuncel Kurtiz, Eser Yenenler

6 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

6 Şubatta doğan anime karakteri ise, Robin Nico (6 Şubat) - One Piece'tır.