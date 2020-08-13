6 Soruda Sağlıklı ve Gür Kaş Rehberi!

Seyrek kaşları uzatmanın en hızlı yolu nedir?

Her gece yatmadan önce kaş yağı kullanın. Sadece kaşları beslemekle kalmaz, aynı zamanda koşullandırır ve güçlendirir, sağlıklı ve hızlı bir şekilde yeniden büyümeyi sağlar.

Kaşlarımı nasıl kalınlaştırabilirim?



Kaşlarınızı doğru şekillendirdiğinizden emin olun - ancak inceltmeyin. Evde şekillendirirken katı kurallara uyun ve kaş kıllarınızı fazla almaktan kaçının. Ardından, kaş güçlendirici jel veya hacim veren pomad gibi kaşlarınıza hacim kazandıran ürünler kullanın. Bunlar tek tek kaş kıllarını taklit ederek daha kalın, daha dolgun görünümlü kaşlar elde etmenizi sağlar.

Kaşlarımı şekillendirirken bilmem gereken püf noktaları nelerdir?



Yüzünüz için doğru şekli oluşturmak çok önemlidir. Kaşın başlaması gereken yere kadar burnun yanında bir kaş kalemini dikey olarak tutarak kaşların nerede başlaması gerektiğini bulun. Kalemin ucunu burnunuzda tutarak irisinize çarptığı yere dönün - kurşun kalem şimdi kaş kemerinizi gösterecektir. Kemerinizin kuyruk ucunu bulmak için, kalemi gözünüzün dış köşesini sıyırana kadar götürün ve şimdi kalem, kaşınızın bitmesi gereken yeri gösteriyor.

Kaş aralarımı nasıl doldurabilirim?

Kaşın dış başlangıç kısmından başlayarak ve seyrek alanlarda yukarı ve dışa doğru çekerek küçük, nazik vuruşlar yapın. Önce 'kuyruğu' doldurun, değerlendirin ve ardından istediğiniz kalınlığı elde edene kadar iç köşeye birkaç vuruş ekleyebilirsiniz. Kontrol etmesi kolay ve saçı mükemmel şekilde yapmak için süper ince bir kaş kalemi seçin.

Cilt tipime en uygun kaş kalemi hangisidir?



Kuru cilt ile mücadele ediyorsanız, pudra gibi kuru ürünlerden kaçının. Bunun yerine, belirgin, güçlü bir kaş veya tercih ederseniz bir jel için gerçekten işe yarar.

Yağlı cilt tipleri, mumsu bir tabana sahip kalemlerin kalıcı gücünü tercih edebilir. Kalıcı güçlerini vurgulayan uzun ömürlü, tere ve neme dayanıklı, aynı zamanda tamamen ağırlıksız olacak şekilde tasarlanmış ürünleri arayın.

Kaşlarıma en sağlıklı nasıl bakabilirim?



Kaşlara saçınıza uyguladığınız özenle davranmayı unutmamak önemlidir, özellikle düzenli olarak ürün ve makyaj temizleyicileri kullanıyorsanız doğru yoldasınız! Benzer şekilde, seyrek veya aşırı kopmuş kaşlarla mücadele ediyorsanız, bir yağ kullanmak onları beslemeye yardımcı olabilir ve kaşların daha kalın ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Besleyici özellikleriyle bilinen tatlı badem ve biberiye yağı gibi bir dizi organik bileşen içeren yağlar sağlıklı büyümeyi teşvik eder.