6 Nisan hangi burç ve burcu ne? 6 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 tane Güneş burcu bulunur. Bunlar arasında Koç burcu ilk burç olma özelliğine sahiptir. 2 Nisan tarihinde doğan kişiler de Koç burcu olmaktadır. Bu tarihte doğan kişiler Koç burcunun tüm özelliklerini göstermektedir.

6 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

Bilindiği gibi 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişilerin burcu Koç olmaktadır. Bu nedenle 6 Nisan tarihinde doğan kişiler de koç burcunun özelliklerini göstermektedir.

6 Nisan Yükseleni Nedir?

İnsanlar yükselen burçları ile ilgili de araştırmalar yapmaktadır. Kişilerin yükselen burçlarını öğrenebilmeleri için doğum saatlerini bilmesi gerekir. 00:00 ve 01:00 saatleri arasında doğan koç burçlarının yükselen burcu Yaydır. 01:30 ile 3:00 arasında doğanlarınki Oğlak, 3:30 ile 4:00 arasında doğanların yükseleni Kova, 4:30 ile 5:00 arasında doğanların yükseleni Balık, 5:30 ile 6:00 arasında doğanların yükseleni Koç, 6:30 ile 7:00 arasında doğanların yükseleni Boğa olur. 7:30 ile 9:00 arasında doğanların yükseleni İkizler, 9:30 ile 11:30 arasında doğanlarınki Yengeç, 12:00 ile 14:00 arasında doğanların yükseleni ise Aslan olur.

6 Nisanda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

6 Nisan tarihinde doğan Koç burçlarının yaratıcı özellikleri vardır. Her probleme karşı yaratıcı çözümler üretebilirler. Girişimci bir kişilikleri bulunur. Bir konu ile ilgili farklı bir bakış açısı edinmek istiyorsanız koç burçlarından yardım alabilirsiniz.

Güvenilirdirler. Sevdiklerine karşı her türlü iyiliği yapmaktan çekinmezler. Hırslı bir yapıları vardır. Hırsları sayesinde girdikleri her işte başarı gösterirler. Her zaman en iyisi olmayı arzulamaktadırlar. Koç burcu dostu olan kişiler son derece şanslıdır. Mizah duyguları oldukça gelişmiştir.

6 Nisan Özel Bir Gün müdür? 6 Nisan Ne Günü?

Ülkemizde 1 - 7 Nisan arası Kanserle Savaş haftası olarak kutlanır. 6 Nisan'da bu tarihler arasında yer almaktadır.

6 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1979 yılında Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinciliği elde etmiştir.

1980 yılında görev süresi biten Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkünden taşınmıştır.

1920 yılında Anadolu Ajansı kurulmuştur.

6 Nisanda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1999 Oğuz Kağan Güçtekin - Türk Futbolcu

1975 Murat Güloğlu - Türk haber spikeri

1971 Seren Serengil - Türk sunucu ve şarkıcı

6 Nisanda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

2009 Valentina Tronel - Fransız Şarkıcı

1998 Peyton List - Amerikalı oyuncu

1969 Paul Rudd - Amerikalı oyuncu

6 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

Ryōsuke Kominato - Diamond no Ace