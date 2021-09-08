6 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 6 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Ay tutulması ve Güneş tutulmaları beni nasıl etkileyecek, dolunayın, süper dolunayda beni bekleyen gelişmeler neler olacak? Bu ve daha birçok bu tarz sorular astrolojik burç yorumları ile yanıtlarını bulmaktadır. 6 Mayıs tarihinde dünyaya gelenler de kendilerinin hangi burç olduğunu öğrendikten sonra burçlarını bekleyen gelişmelere, sürprizlere ve dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin açıklamaları okuyabilir ve bu hususların yer aldığı video yayınlarını Youtube gibi sosyal medya kanalları yoluyla izleyebilirler.

6 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

6 Mayıs tarihinde doğanların astrolojik açıdan Zodyak’ın 12 burcundan hangisine mensup olduklarını araştırıyorlar. Doğum tarihleri, burcun belirlenmesinde en önemli kriter olup 6 Mayıs tarihinde dünyaya gelen kişiler, boğa burcudur. Boğa burcu toprak grubunda yer alan dikkat çekici burçlardan birisidir. Boğa burcu, 22 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında (bu tarihlerde dahil olmak üzere) doğan kişileri kapsamına alır.

6 Mayıs Yükseleni

Doğum tarihleri, astrolojik hesaplamalarda oldukça önemli bir yere haizdir. Kişilerin burçlarının belirlenmesinde ana kriter doğum tarihleridir. Bununla birlikte burç severler ve astroloji ile yakından ilgilenen kişiler tarafından yükselen burçta merak edilen burç türleri arasındadır. Kişilerin astrolojik göstergelerden kendi burç bilgilerinin sunduğundan çok daha fazla bilgi ve öngörüye erişebilmeleri yükselen burç bilgisini edinmekle mümkün olabilmektedir. Yükselen burç tespiti isteyen 6 Mayıs tarihinde doğanlar da diğer günlerde doğanlar gibi doğum yeri ve doğum saatlerini öğrenmelidir.

6 Mayısta Doğanların Özellikleri

Boğa burçları; inatçı, kararlı, mücadeleci, maddiyatçı, lükse düşkün ve ağır başlı özellikleri ile ön plana çıkan burçlardır. 6 Mayıs doğumlu boğalar, fiziksel özellikleri ile beğenilen kişilerdir. Kemikli ve güzel yüz yapıları ile hayranlık uyandırırlar. İnce yapılı ve çekicidirler. Hırsları ile iş dünyasında başarıya ulaşırlar. Özgürlüğü severler. Değişime açıktırlar. Hayati kararlarda seçici ve ciddi bir şekilde hareket ederler.

6 Mayısta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Boğa burcuna mensup çok sayıda yabancı ve Türk ünlü bulunmaktadır. 6 Mayısta doğan Türk ve yabancı ünlülerden bazıları şöylece sıralanabilir:

Hale Soygazi- 6 Mayıs 1950

Efkan Efekan- 6 Mayıs 1935

Haluk Ulusoy- 6 Mayıs 1958

Tolga Savacı- 6 Mayıs 1943

Necil Kazım Akses- 6 Mayıs 1908

Tony Blair- 6 Mayıs 1953

Sigmund Freud- 6 Mayıs 1856

Orson Welles- 6 Mayıs 1915

George Clooney- 6 Mayıs 1961