6 Mart hangi burç ve burcu ne? 6 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçların farklı özellikleri olduğu için pek çok kişi tarafından bu konu son derece ilgi çekiyor. İnsanlar burçların özelliklerini dikkatli bir şekilde araştırıyor.

6 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

6 Mart tarihinde doğan kişiler balık burcudur. Bu kişiler, balık burcunun özelliklerini ve karakteristik yapısını yansıtır. Çünkü 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında doğan kişilerin hepsi balık burcuna sahiptir.

6 Mart Yükseleni

6 Mart tarihinde doğan kişilerin doğum saatin göre yükselen burcu da değişiklik gösteriyor. Doğum saatine göre yükselen burçları ise;

00:00 Akrep - 01:00 Akrep

01:30 - 03:30 Yay

04:00 Oğlak - 05:30 Oğlak

06:00 Kova - 06:30 Kova

07:00 Balık - 07:30 Balık

08:00 - 08:30 Koç

09:00 - 09:30 Boğa

10:00 - 11:30 İkizler

12:00 - 13:30 Yengeç

14:00 - 16:30 Aslan

17:00 - 19:30 Başak

6 Mart Doğanların Özellikleri

Balık burcuna sahip olan kişiler, çok duygusal bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle de konulara karşı çok hassas davranabilirler. Ama yine de bazı zamanlarda duygusallıktan uzak kalmaları faydalı olur. Balık Burcu kişileri, çok neşeli ve sevecen bir kişiliğe sahiptir. Aynı zamanda bu kişiler, çok açık sözlü kişilikleri ile bilinirler. Balık burcu kişileri, genellikle daha çok mavi renk tonlarını severler. Bu kişiler çok merhametli bir kişiliğe sahiptir. Balık burçları, çevrelerine yardım etmekten çok hoşlanırlar.

6 Mart Özel Bir Gün müdür? 6 Mart Ne Günü?

6 Mart tarihi, Miladi takvime göre yılın 65. günüdür. Artık yıla göre ise, 66. gündür. Aynı zamanda 3. cemrenin toprağa düştüğü gündür.

6 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1924 yılında Türkiye'nin 2. Hükümeti, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında kuruldu.

1925 yılında Takrir-i Sükûn Kanunu'na da dayanarak İstanbul'da 6 dergi ve gazete (Tevhidi Efkar, Aydınlık, İstiklal, Son Telgraf, Sebilülreşat ve Orak Çekiç) Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldı.

1902 yılında Real Madrid Futbol Kulübü kuruldu.

1957 yılında ise, Afrika'da "Altın Kıyısı", Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti.

1972 yılında TBMM Adalet Komisyonu, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı.

6 Martta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

6 Mart tarihinde doğan yabancı ünlüler Harald Schumacher, Alan Greenspan'dır. 6 Mart doğumlu olan Türkler ise, Onur Akın, Fazıl İskender'dir.

6 Martta Doğan Anime Karakterleri

6 Mart tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmuyor.