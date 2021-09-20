6 Kasım hangi burç ve burcu ne? 6 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

6 Kasım toprak burçlarından olan bir burçtur.

6 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

6 Kasım olan burç Akrep burcuna denk gelmektedir. Akrep burcunun bütün özelliklerini barındırmaktadır.

6 Kasım Yükseleni

6 Kasım yükselenini hesaplamak için doğum saatini hesaplamış olmanız gerekiyor.

6 Kasımda Doğanların Özellikleri

6 Kasım doğumlu olan kişiler çok hareketli olan kişilerdir. Genelde hareket etmeyi severler ve uyuşukluk onların tabiatında bulunmaz. Bulundukları ortama da her zaman pozitif enerji saçan bu kişiler çevresi tarafından en sevilen insanlar arasında yer almaktadır. Daima coşkulu ve heyecanlı olarak hayattan tat almayı bilirler. İnsanlarla ikili ilişkileri çok iyidir. Bundan dolayı insanların en çok dostluk kurmak isteyeceği türden kişilerdir. 6 Kasım doğumlu olan kişiler hırslı ve kararlı olan kişilerdir. Her zaman neyi nerede yapacaklarını çok iyi bilirler.

6 Kasım Özel Bir Gün müdür? 6 Kasım Ne Günü?

6 Kasım özel bir gün değildir. Miladi takvime göre artık yılların 311. gününe tekabül etmektedir.

6 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- 1860 yılında Abraham Lincoln Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildi.

- 1913 senesinde Hindistanlı lider Gandhi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Finlandiya Ruslardan bağımsızlığını ilan ettiklerini açıkladı.

- 1918 yılında Çanakkale Boğazı İngilizler tarafından işgal edildi. İngiliz kuvvetleri Fransız ordusu da destekledi.

- Türkiye Turing ve Otomobil kurumu kuruldu.

- Herbert Hoover Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildi.

- İzmir'de hem kağıt hem de karbon fabrikası açıldı.

- Kayseri şeker fabrikasında üretim başlamış oldu.

- Yükseköğretim kurulu olan YÖK 1981 yılında kuruldu.

- Ronald Reagan Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu.

6 Kasım'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Mesut Yılmaz (Siyasetçi)

- Pervin Buldan (Siyasetçi)

- Rahmi Emeç (Gazeteci)

- Mert Nobre (Brezilya asıllı Türk futbolcu)

6 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- II. Carlos (İspanya Kralı)

- Colley Cibber (İngiliz Yazar)

- Robert Musil (Romancı)

- Mike Nichois (Film Yönetmeni)

- Ruben Amorin (Futbolcu)

- Ana ıvanovic (Tenis Oyuncusu)

- Emma Stone (Oyuncu)

- Brad Davis (Oyuncu)

- Michael Cunningham (Yazar)

- Kanuni Sultan Süleyman (Osmanlı Padişahı)

6 Kasım'da Doğan Anime Karakterleri

6 Kasım'da doğan herhangi bir anime karakteri yoktur.