6 inanılmaz hızlı güzellik düzeltmesi

Yorgun gözler

Yeterince uyuyamadığımızda yorun gözlerle uyanabiliyoruz. Bu da tüm gün uykulu görünmemize neden oluyor. Yorgun gözlerle uyandığınız zaman gözlerinizin iç kısmına beyaz göz kalemi uygulayın. Bu uygulama gözlerinizin beyazlarını ortaya çıkarır, size daha enerjik ve uyanık bir görünüm verir. Yorgun gözlü günlerde gölgeli makyajlardan uzak durun. Böyle günlerde sadece beyaz göz kalemi canlandırıcı bir etki oluşturacaktır.

Cansız cilt

Cildinizi canlandırmak için ihtiyacınız olan yek şey aydınlatıcı etkili bir makyaj bazı. Birkaç damla alın ve yüzünüze uygulayın. Aydınlatıcı makyaj bazları cildinizin ışıl ışıl ve nemli görünmesine yardımcı olur. Makyaj bazının ardından diğer uygulamalara geçebilirsiniz.

Donuk yüz

Hiçbir şey donuk yüz gibi yorgun görünemez. Bu ifadeden kurtulmak için yüzünüze biraz hareket katın. Nasıl mı? Elmacık kemikleri, kaş kemikleri, şakaklar ve göz pınarlarına highlighter uygulayın. Eğer highlighter yoksa parlak beyaz veya şampanya rengi göz farı kullanın!

Sivilce

Hemen herkes bazı sabahlar uyandığında yüzünde hoş olmayan bir misafir ile karşılaşır; sivilce! Böyle anlarda hemen bir buz küpü alın ve sivilcenin üzerine uygulayın. Bu işlem sivilcenin şişliğinin inmesine, küçülmesine yardımcı olacaktır. Siz siz olun sivilceyi sakın sıkmayın, durum daha da kötüleştir. Buz uyguladıktan sonra onu kendi haline bırakın.

Büyük bir sivilceden daha kötü olan bir şey varsa o da birden fazla sivilcedir! Böyle anlarda cadı fındığı yağını sivilcelerin üzerine uygulayın ve kurumasını bekleyin. Ardından yeşil kapatıcı sürün. Yeşil, kırmızı görünümü yok eder. En son ise normal kapatıcınızı uygulayın ve gününüzü kurtarın.

Düz saçlar

Saçları çok düz formda olanlar bilir ki hacim çok hızlı kaybedilen bir şeydir. Saçlarınıza hacim katmanın en pratik yolu ise kuru şampuanlardır. Kuru şampuanı uygulayın, parmaklarınızla saç diplerine yedirin, tarayın ve havalandırın. İşte bu kadar basit!

Korkunç saç günü

Saçlarınızın asla şekil almadığı bir gündeyseniz şapka takın. Özellikle şu günler şapka sezonunu açmak için ideal. Bere, kasket ya da tarzınıza hangi model uyuyorsa şapka ile kötü saç gününü kurtarabilirsiniz. Ya da alternatiflere bir göz atıp bandana, taç gibi saç aksesuarlarından yardım alabilirsiniz.