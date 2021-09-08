6 Haziran hangi burç ve burcu ne? 6 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 burçtan meydana gelen güneş burçlarından birisi olan "İkizler Burcu" insanları 22 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında doğanlardır. Bu sebeple 6 Haziran tarihinde doğanların burcu da İkizler burcudur.

6 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye göre 6 Haziran doğumlular "İkizler Burcu"dur.

6 Haziran Yükseleni

Bilindiği üzere Astroloji gökyüzündeki hareketler ile dünyadaki olaylar arasındaki bağlantıları inceleyen bir alandır. Bu çalışmaların ana konularından birisi güneş burcu diğer de ay burcudur. Yükselen burç olarak da bilinen ay burcu çok özel bir hesaplama neticesinde ortaya çıkarılır. Bunun için de kişilerin doğum saatinin bilinmesi gerekir. & Haziran tarihinde doğan kişilerin her birinin yükselen burcu ayrı ayrı saptanacaktır.

6 Haziranda Doğanların Özellikleri

6 Haziranda doğan kişiler ikizler burcudur ve ikizler burcunun özelliklerini taşırlar. Bu insanlar pozitif ve enerji dolu kişilerdir. Aynı anda birden çok iş yapabilme becerisine sahip ikizler burcu hızlı düşünür ve buna göre hareket eder. Çekici, akıllı ve kıvrak zekalıdırlar. Fakat değişken yapıları nedeniyle istikrarlı olmayabilirler. Çabuk sıkılmaları da başka bir olumsuz özellikleridir.

6 Haziran Özel Bir Gün müdür? 6 Haziran Ne Günü?

6 Haziran "Dünya Diyetisyenler Günü"dür.

6 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Dünyanın en eski Üniversitelerinden biri olan Köln Üniversitesi 6 Haziran 1388 tarihinde kurulmuştur.

İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, 6 Haziran 1523'de İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etmiştir.

Anadolu'ya geçerek milli kurtuluş hareketini organize etmeye başlayan Mustafa Kemal'in bu girişimlerini öğrenen İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istemiştir.

Çok rağbet görecek olan "tetris" 6 Haziran 1985 tarihinde Aleksey Pajitnov tarafından yayınlanmıştır.

6 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

6 Haziranda doğmuş olan Türk futbolcu ve ünlüler:

Aleksander Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar, doğumu 6 Haziran 1799

Alman yazar Thomas Mann 6 Haziran 1875 tarihinde doğmuştur.

Japon futbolcu Sota Hirayama doğumu: 6 Haziran 1985

Brezilyalı futbolcu Leandrinho 6 Haziran 1986 tarihinde doğmuştur.

6 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Bu tarihte doğmuş olan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Türk oyuncu Hasibe Eren de 6 Haziran 1975tarihinde doğmuştur.

Türk bilim adamı ve siyasetçi Erdal İnönü 6 Haziran 1926 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk futbolcu Ferhat Bıkmaz, doğumu 6 Haziran 1988

Türk futbolcu Semih Ergül 6 Haziran 1995'de doğmuştur.

6 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterlerinden 6 Haziran doğumlu olanlar "Yuu Kanda", "Hisoka Morow"dur.