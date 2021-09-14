6 Ekim hangi burç ve burcu ne? 6 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"6 Ekim Türkiye için önemli günlerden bir tanesidir. 6 Ekimde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 6 Ekimde doğan yabancı ünlüler kimlerdir? 6 Ekimde dünyaya gelen Türk ünlüler kimlerdir? 6 Ekim hangi burçtur? 6 Ekim yükseleni nedir? 6 Ekimde doğan anime karakterler kimlerdir? Sizler için 6 Ekim ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."
6 Ekim İstanbul’un kurtuluş günüdür.
6 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
6 Ekim günü dünyaya gelen kişiler terazi burcudur.
6 Ekim Yükseleni
Yükselen burçları doğduğunuz günle değil doğduğunuz saatle belirlenmektedir. Doğru bir yükselen burcu için doğduğunuz konum gibi bilgilere de gerek vardır.
6 Ekim’de Doğanların Özellikleri
6 Ekimde doğan kişiler son derece kararlarıdır. Yapmak istedikleri her şeyi son derece özenli yapmaya gayret eder. Yaptıkları işlere özen gösterirler. Terazi burçları ailelerine son derece bağlıdır bu da güzel bir aile yaşamı sunmaktadır.
6 Ekim Özel Bir Gün Müdür? 6 Ekim Ne Günü?
6 Ekim son derece önemli bir gündür. 6 Ekim dünya Serebral Palsi Günüdür. Selebral palsi beyin felci olarak da bilinmektedir.
6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu olarak da kutlanmaktadır.
6 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1790- Schweppes markasını oluşturacak ilk soda üretimi gerçekleştirildi.
1860- İngiliz ve Fransız orduları Pekin'e girdi.
1875 -Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
1889- Moulin Rouge halka ilk kez kapılarını açtı.
1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.
1907- İstanbul'da ilk otomobil görüldü.
1908- Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.
1917- Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.
1923- İstanbul'un Kurtuluşu
1923- Damat Ferit Paşa öldü.
1923- Andromeda Galaksisi keşfedildi.
1926- Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruldu.
1927- İlk uzun metrajlı sesli film gösterime girdi.
1930- I. Balkan Konferansı toplandı.
1939 -Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.
1951- Sovyetler Birliği atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.
1973- Yom Kippur Savaşı başladı.
1981- Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastta öldürüldü.
1986- TRT2 açıldı.
1987- Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.
1990- Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu hayatını kaybetti
2002- Josemaría Escrivá aziz ilan edildi.
2014- Türkiye'de Kobani eylemleri başladı.
6 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1923- Selahattin İçli, Müzisyen ve tıp doktoru
1923- Yaşar Kemal, Öykü yazarı
1960- Nurseli İdiz, Sanatçı
1962- Ali Atıf Bir, Köşe yazarı
1964- Yıldırım Demirören, Sanayici ve spor yöneticisi
1980- Eser Altın, Futbolcu
1984- Pelin Karahan, Oyuncu
1985- Birkan Sokullu, Oyuncu
6 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1274- Zehebî, Tarihçi ve kıraat alimi
1552- Matteo Ricci, Bilim insanı
1752- Jeanne Louise Henriette Campan, Yazar
1831- Richard Dedekind, Matematikçi
1846- George Westinghouse, Girişimci ve mühendis
1887- Le Corbusier, Mimar
1908- Sergey Lvoviç Sobolev, Matematikçi
1914- Thor Heyerdahl, Kâşif ve antropolog
1931- Riccardo Giacconi, Fizikçi
1942- Britt Ekland, Oyuncu
1963- Elisabeth Shue, Oyuncu
1963- Vasile Tarlev, Başbakan
1980- Zaida Catalán, Siyasetçi
1989- Albert Ebossé Bodjongo, Futbolcu
6 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri
One Piece animesin de ki Law Trafalgar karakteri 6 Ekim tarihinde doğmuştur.