5 Şubat hangi burç ve burcu ne? 5 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Şubat ayında doğan kişilerin iki farklı burca sahip olmaları mümkündür. Şubat ayında doğan kişiler, Kova burcu veya Balık burcu olabilir. 5 Şubat tarihinde doğan kişiler ise Kova burcudur.

5 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

Doğum tarihlerine göre kişiler, hangi burçlara sahip olduklarını öğrenmek istemektedir. 5 Şubat tarihinde doğan kişilerin burçları ise Kova olarak bilinmektedir. 1 Şubat ve 19 Şubat tarihleri arasında bulunan, 5 Şubat tarihinde doğan kişiler Kova burcudur.

5 Şubat Yükseleni

Yükseleni kova olan kişilerin oldukça zeki ve akıllı olduklarını söylemek mümkündür. Dış görünüşlerine oldukça fazla önem gösterirler. Geniş bakış açısına sahiptirler ve olayları farklı açılardan değerlendirebilirler. Bağımsızlıklarına oldukça düşkün olan kova burcu kişisi, kısıtlanmaktan da hiç hoşlanmaz.

5 Şubat da Doğanların Özellikleri

5 Şubat tarihinde doğan ve kova burcu olan kişilerin; son derece dost ve arkadaş canlısı olduğunu söylemek mümkündür. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından hiç hoşlanmazlar. Hayatlarında gerçekleşecek olan gelişmelere karşı ve yeniliklere karşı oldukça açıktırlar.

5 Şubat Özel Bir Gün müdür? 5 Şubat Ne Günü?

5 Şubat tarihinde yaşanan bir takım önemli gelişmeler bulunmaktadır. Ancak 5 Şubat tarihi özel ve önemli bir gün değildir.

5 Şubat Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1932 yılında ilk Türkçe hutbe okundu.

1919 yılına Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu.

1919 yılında Uludağ'da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.

1971 yılında Apollo14 ay yüzeyine indi.

1983 yılında Nokta dergisi yayın hayatına başladı.

1937 yılında, Anayasa'nın 2. maddesinde yapılan değişiklikle, altı ilke Anayasa metnine girdi.

1885 yılında, Belçika Kralı II. Léopold, Kongo'yu kendi kişisel mülkiyeti ilan etti.

5 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1872 - Selma Rıza Feraceli

1889 - Recep Peker

1907 - Eren Eyüboğlu

1917 - Kerime Nadir

1961 - Hakan Peker

1966 - Soner Arıca

1981 - Ahu Sungur

5 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1932 - Cesare Maldini

1946 - Charlotte Rampling

1962 - Jennifer Jason Leigh

1964 - Duff McKagan

1992 - Neymar

2002 - Davis Cleveland

1986 - Manuel Fernandes

1952 - Daniel Balavoine

5 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

5 Şubatta doğan ve anime karakterleri kova burcu olarak bilinmektedir. Kova burcu olan birçok anime karakteri bulunmaktadır.

Gilbert Nightray - Pandora Hearts ise 5 Şubat tarihinde doğan bir anime karakteri olarak ifade edilebilir.