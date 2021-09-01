5 Ocak hangi burç ve burcu ne? 5 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

5 Ocak burcu kişisi, yardımsever ve samimidir. İstikrarlı davranışları ile çevresindeki kişilerin saygısını kazanır. Çekici, güvenilir ama aynı zamanda beceriklidirler. Üzerinde çalıştıkları hatta hakkında konuştukları herhangi bir şey hakkında temel bilgiler edinmeye çalışırlar.

5 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

5 Ocak tarihinde doğan kişiler toprak gurubuna mensup olan oğlak burçlarıdır. 5 Ocak tarihinde doğan kişiler, burcunun tüm özelliklerini taşır. Bu kişiler, dürüstlüğü ve güvenilirliğe çok önem verirler.

5 Ocak Burcu Yükseleni

Güneş burcu doğum tarihine göre belirlenir. Aynı zamanda yükselen burç kişilerin doğum saatine göre hesaplanır. Kişinin doğum saati biliniyorsa yükselen burcu kolaylıkla hesap edilebilir.

5 Ocakta Doğanların Özellikleri

Dürüstlük ve güvenilirliğe çok önem veren oğlak burcu insanları aynı zamanda ciddi, tutucu ve güçlü iradeleri ile tanınırlar. İşlerine sadık olduklarından dolayı ve görevlerini iyi yaptıkları için kimi zaman başarısız kişileri eleştirebilirler.

Oğlakların elleri çok açıktır ve cömert kişilikleri ile bilinirler. Ama para konusunda da çok dikkatlidirler. Çok iyi bir dost ve sırdaş olan oğlak burçları özgürlüklerine çok düşkündür. Geleneksel yapısı ile dikkat çeken oğlak burçları duygusal özgürlüklerine karşı çok tutucudur. Daha çok somut konularla ilgilenen oğlaklar, ruhsal olarak da doyum yaşadıkları için her zaman başarılı olmak isterler.

5 Ocak Özel bir Gün müdür? 5 Ocak Ne Günü?

5 Ocak günü Miladi takvimin 5. günüdür. Aynı zamanda 5 Ocak günü 1922 yılında Adana'nın ve Tarsus'un Fransız işgalinden kurtuluş günüdür.

5 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1922 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşudur.

1921 yılında Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetlerine sığınmak zorunda kaldılar.

2005 yılında bilinen en büyük cüce gezegeni olan Eris keşfedildi.

1979 yılında DİSK'in çağrısı il Türkiye çapında 5 dakika iş bırakma eylemi yapıldı.

1993 yılında Kabardey ve Balkarya Cumhuriyeti ilan edildi.

1933 yılında San Francisco'da bulunan Golden Gate Bridge inşasına başlandı.

5 Ocakta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1592 yılında Şah Cihan, Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı doğdu. (ö. 1666)

1977 yılında Alaaddin Şahintekin, Türk karateci dünyaya geldi.

1999 yılında Berkin Elvan, Türk öğrenci dünyaya geldi.

1991 yılında Soner Aydoğdu, Türk futbolcu dünyaya geldi.

1987 yılında Kristin Cavallari, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı dünyaya geldi.

1996 yılında Max Baldry, İngiliz oyuncu dünyaya geldi.

5 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

5 Ocak tarihinde doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.