5 Nisan hangi burç ve burcu ne? 5 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 5 Nisan tarihli doğumlu insanlar "Koç Burcu" insanlarıdır.

5 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

Genellikle astrolojide güneş burcuna göre değerlendirmek yapılmakta ve kişiler de güneç burçlarını bilmektedirler. Güneş burcu, kişilerin doğum tarihine göre belirlenmektedir. 5 Nisan tarihinde doğmuş olan insanlar da koç burcudur.

5 Nisan Yükseleni

Güneş burcundan farklı olarak bir de ay burcu bulunmaktadır. Ay burcu ise "yükselen burç" olarak da bilinmektedir. Yükselen burç kişiye özeldir, çünkü kişinin tam olarak doğum saatinin bilinmesi halinde saptanabilir.

5 Nisanda Doğanların Özellikleri

Koç burcu insanları gözler, keskin bakışları ve kararlılıkları ile dikkat çekerler. Koç burçları çalışkandırlar. Bazen sabırsız halleri işleri bitirememelerine sebep olabilir.

5 Nisan Özel Bir Gün müdür? 5 Nisan Ne Günü?

5 Nisan "Avukatlar Günü" olarak kutlanmaktadır.

5 Nisan Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Geçmiş dönemlerde 5 Nisan tarihinde yaşanmış ve gerçekleşmiş bazı önemli olaylar şunlardır:

5 Nisan 1930 tarihinde Mahatma Gandhi ünlü 300 millik yürüyüşünü tamamladı ve Dandi sahiline ulaştı.

5 Nisan 1951 tarihinde Ethel ve Julius Rosenberg, Sovyetler Birliği için casusluk yapmak suçundan idama mahkum edildiler.

5 Nisan 1992 tarihinde Bosna-Hersek Hükumeti bağımsızlığını ilan etti.

5 Nisanda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

5 Nisan tarihinde doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

5 Nisan 1898 tarihinde ünlü Türk dil bilimci Ömer Asım Aksoy doğdu.

Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör İlhan Arsel 5 Nisan 1920 tarihinde doğdu.

Türk tiyatrocu Haldun Dormen 5 Nisan 1928'de dünyaya geldi.

Cem Karaca 1945'de dünyaya gelmiştir.

Türk futbolcu Aykut Kocaman da1965 yılının 5 Nisan günü doğmuştur.

5 Nisanda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Doğum tarihi 5 Nisan olan bazı yabancı ünlüler ve yabancı futbolcular şunlardır:

Amerikalı yazar Ann C. Crispin 5 Nisan 1950'de doğmuştur.

Alman futbolcu Timo Hildebrand 1979 tarihinde doğdu.

Alman futbolcu ve teknik direktör Matthias Jaissle ise 5 Nisan 1988'de dünyaya geldi.

İspanyol futbolcu Borja Mayoral da 4 Nisan doğumlu bir futbolcudur ve 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

5 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterlerinden 5 Nisan doğumlu anime karakteri bulunmamakla birlikte koç burcu olan anime karakterleri vardır. Örneğin 20 Nisan doğumlu Katsuki Bakugou, 1 Nisan İnuyasha gibi, 8 Nisan Tamaki Suou gibi.