5 Milyon Kişi Şeker Hastası Olduğundan Habersiz!

Diyabet Eğitimi ve Yara Bakım Koordinatörü Anıl Şen, binlerce insanı etkileyen hastalık hakkında farkındalık yaratmak için düzenlenen birçok etkinlik ve eğitim programlarının önemine değindi. Çağın hastalığı olarak kabul edilen diyabetle mücadeleye büyük önem verilmesi gerektiğini söyleyen Şen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’de daha özel etkinliklerle hastalığa dikkat çekildiğini vurguladı. Diyabet Eğitim Koordinatörü, beslenme bozukluklarının, hazır gıdanın, sigara kullanımının ve obezitenin her geçen gün diyabet hastası sayısını arttırdığı bilgisini paylaştı.

Hastalıktan habersiz olanlar var!



Türkiyede SGK kayıtlı tahmini 8 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirten Anıl Şen, Türkiye'de diyabet olduğunu bilmeyen 5 milyon dolayında insana dikkat çekti! Her yıl diyabete bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının yaklaşık 60 bin dolayında olduğunu, bu nedenle diyabetin kontrol altında tutulmasının ve tedavisinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kontrol altında alınamayan diyabetin, kalp damar tıkanıklıları, kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve diyabetik ayak yaraları (kangren) gibi hayati komplikasyonlar olusturduğuna vurgu yaptı.

Kan tahlili çok önemli



10 yıldır evde bakım ve tedavi süreçleriyle ilgili özel çalışmalar yapan Yara Bakım ve Acil Tıp Uzmanı Anıl Şen, erken tanı ve önlemler alındığında diyabetin komplikasyonlarıyla karşılaşma oranının çok düştüğünü belirtti. Diyabetin belirtilerini halsizlik, yorgunluk hissi, kilo kaybı, aşırı terleme, bulanık görme, ayaklarda uyuşma ve his kaybı olarak sıralayan uzman, bu belirtileri taşıyan kişinin donanımlı bir hastanede mutlaka kan tahlili yaptırmasını önerdi. Kan tahliliyle kişinin diyabet hastası olup olmadığını öğrenebileceğini belirten Şen sözlerini şöyle sürdürdü;

Ayaklarını kaybeden hastalar var



Diyabette özellikle dolaşım bozukluğuna bağlı gelişen ayak yaraları çok büyük risk taşımaktadır. Her yıl ülkemizde diyabete ve dolaşım bozukluğuna bağlı gelişen ayak yaralarından dolayı yaklaşık 40 bin vatandaşımız ayak ve ayak parmaklarını kaybetmektedir! Ve protez kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Diyabetin farkında olursak felç, kalp krizi, böbrek yetmezlikleri ve diyabetik ayak yaraları gibi ağır sonuçlar yaratan komplikasyonlardan korunmuş oluruz. Diyabet hastalarına önerimiz 3 ayda bir mutlaka rutin kontrollerini yaptırmalarıdır. Diyabet değil ihmal bizi sevdiklerimizden ayırır.

Diyabetin sonuçlarının kontrol edilerek önlenebileceğinin altını çizen yara uzmanına göre kan şekerini kontrol altında tutmak artık her zamankinden çok daha kritik. Çünkü diyabet hastaları COVID-19'dan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar için çok daha yüksek risklerle karşı karşıyalar.. Bunun için ABD'den örnek veren Şen, " ABD'de COVID'den ölen tüm insanların yüzde 40'ında diyabet olduğu anlaşıldı.