5 Kolay Adımda Kendinizi Nasıl Sevebilirsiniz?

Kendinizi sevmeyi öğrenmenin ilk adımı, kendini sevmenin anlamını anlamaktır. Eşinize veya yakın bir arkadaşınıza duyduğunuz sevgiyi düşünün: Onların kusurlarının farkındasınız, ancak bu kusurların değer verdiğiniz, güvendiğiniz ve desteklediğiniz kişiyi oluşturduğunu bilir ve kabul edersiniz.

Şimdi tüm bu şefkat, bağışlama ve anlayışı içe doğru çevirin. Kendini sevmek, güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi ve bunların arasındaki her şeyi kabul etmek anlamına gelir. Kendine sevginiz olduğunda, hatalarınızı kabul edip, onları değiştirmek veya düzeltmek için çalışabilirsiniz, ama aynı zamanda kusurlarınız üzerinde durmak yerine kendinizi affedebilirsiniz.

Ayrıca, kendinizi sevmemek, refahınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Araştırmalar, düşük benlik saygısının depresyon ve genel olarak daha zayıf zihinsel ve fiziksel sağlıkla ilişkili olduğunu söylüyor. Depresyon sizi kendinizle ilgili çok olumsuz düşünmeye sevk ediyor. Kendinizi seviyorsanız, bu düşünce kalıbına meydan okuyorsunuz. Öte yandan uzmanlar herhangi bir depresif semptom yaşamıyor olsanız bile, öz sevgiye sahip olmanın, yaşayabileceğiniz olumsuz şeylere karşı sizi daha dirençli hale getireceğini söylüyor.

5 adımda kendinizi nasıl sevebilirsiniz?

Duruşunuza dikkat edin

Zihninizle bedeniniz arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Yapılan bir çalışmada kişiler yaklaşık bir ay boyunca her sabah 'güç pozu' olarak adlandırılan elleri kalçaya koyarak dik durma hareketini uyguladı. Gün boyunca da omuzlarının çöktüğünü hissettiğinde dik pozisyona geçtiler. Araştırma sonucunda bu basit hareketlerin kişiye öz güven verdiği ortaya çıktı.

Sevdiğiniz şeyleri yapın

İster kurabiye pişirmek olsun, ister film izlemek, pilatese gitmek ya da terapi almak olsun, uzmanlar kendini sevme konusunda mücadele verenlere kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan şeyleri yapmalarını tavsiye ediyor.

Hayır demeyi öğrenin

Kendini sevmenin adımlarından biri de hayır diyebilmektir. İstemediğiniz bir şeyi sadece ayıp olur ya da karşınızdaki üzülür diye yapmaya çalışmayın. İstemiyorsanız hayır demelisiniz. Sınırlar koymak kendinizi sevmenize yardımcı olacaktır.

Bir terapistten yardım alın

Bazen kendini sevmeme zehirli bir ilişkiden, çocukluktan kaynaklanan çözülmemiş sorunlardan veya başka bilinçaltı sorunlarından kaynaklanabilir. Eğer bunu tek başınıza yapamıyorsanız en doğru hareket bir terapistten yardım almak olacaktır.

Mükemmelliği beklemeyin



Kendini sevmek, kendin hakkında hiçbir zaman olumsuz düşüncelerin olmadığı anlamına gelmez. Kendinizi eleştirdiğiniz zamanlarda sevdiğiniz birine nasıl davranacağınızı düşünün ve kendinize de aynı şefkatle yaklaşın. Mükemmelliği aramayın, mükemmel olmaya çalışmayın. Mükemmel olmaya çalışmak kendinizi yormaktan başka hiçbir işe yaramaz çünkü kimse mükemmel olamaz, bu mümkün değildir.

Kendinizi sevmeyi öğrendiğiniz zaman her türlü zorluğun üstesinden geleceksiniz. İş yerinde yapacağınız büyük bir sunumunuz olduğunu hayal edin. Öz sevgiyle odaya güvenle gireceksiniz. Eğer gergin hissediyorsanız, duygularınızı kabul edecek ve kendinize karşı nazik olacaksınız.