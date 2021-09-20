5 Kasım hangi burç ve burcu ne? 5 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

5 Kasım tarihinde doğan kişiler burçlarını öğrenmek ve burçlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir. Kasım ayında doğan kişiler için iki farklı burç bulunmaktadır. 5 Kasım tarihinde doğan kişiler ise akrep burcu olarak bilinmektedir.

5 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

5 Kasım tarihinde dünyaya gelen kişilerin akrep burcu olduğunu söylemek mümkündür. Burçlar kişilerin doğdukları tarih aralığına göre belirlenmektedir. 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında doğan kişiler ise akrep burcu olarak bilinmektedir. Akrep burcu kişileri ise su grubunda yer almaktadır.

5 Kasım Yükseleni

5 Kasım tarihinde doğan kişilerin yükselenini hesaplamak mümkün olmamaktadır. Yükselen burcunun hesaplanması için doğum saatinin ve doğum dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Yükseleni akrep olan kişilerin ise bir takım ortak noktaları bulunmaktadır. Akrep burcu yükselenine sahip olan kişiler kendilerine uzak olanlar tarafından sinirli ve mesafeli bir yapıya sahip olarak görünürler. Kendilerine yakın olan kişilere ise samimi ve sıcakkanlı davranışları ile bilinirler.

5 Kasımda Doğanların Özellikleri

5 Kasım tarihinde doğan kişiler, genel olarak güçlü görünüşe sahip olarak bilinirler. Akrep burcu kişilerinin yüzüne baktığınız zaman hem sevgilerini hem de nefretlerini yüzlerinden okumak mümkündür. Çok kuşkucu bir yapıya sahiptirler. Açlığa karşı tahammülleri oldukça azdır. Sevdiklerine ve yakınlarına karşı koruyucu tarafları çok ağır basmaktadır. Çok çabuk sinirlenirler ve tekrar sakinleşirler.

5 Kasım Özel Bir Gün müdür? 5 Kasım Ne Günü?

5 Kasım tarihte bulunan özel günlerden birisi değildir. 5 Kasım tarihinde gerçekleşen bir takım önemli gelişmeler bulunmaktadır. Ancak 5 Kasım özel bir tarih değildir.

5 Kasım Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1840 yılında, Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1912 yılında ABD Başkanlık seçimlerini Woodrow Wilson kazandı.

1925 yılında Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930 yılında İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

5 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1969 - Meltem Cumbul

1972 - İdil Fırat

1972 - Sergen Yalçın

1977 - Murat Evgin

1981 - Ümit Ergirdi

5 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1938 - Joe Dassin

1958 - Robert Patrick

1974 - Angela Gossow

1980 - Christoph Metzelder

1983 - Mike Hanke

5 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Akrep burcu birçok anime karakteri olmasına rağmen, 5 Kasım tarihinde doğan bir anime karakterinin bulunmadığını söylemek mümkündür.