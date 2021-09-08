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Haberler >Mahmure >Astroloji>5 Haziran hangi burç ve burcu ne? 5 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

5 Haziran hangi burç ve burcu ne? 5 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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5 Haziran hangi burç ve burcu ne? 5 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"Astroloji, geçmişten bugüne en fazla merak edilen bir alandır. İşte, 5 Haziran hangi burç, 5 Haziran tarihinde yaşanmış olaylar, 5 Haziran tarihinde doğan yabancı ve Türk ünlüler, futbolcular ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik."

Astrolojiye göre 5 Haziran doğumlu insanların burcu "İkizler Burcu"dur.

 5 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

 Güneş burçları 12 adettir. 21 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğmuş olan insanların burcu "İkizler Burcu"dur. Bu sebeple doğum tarihleri 5 Haziran olanlar İkizler burcudur.

 5 Haziran Yükseleni

 Astrolojide yükselen burç ya da ay burcu kişiye özeldir. Yükselen burç, doğum saatinin tam ve kesin olarak bilinmesi halinde saptanabilmektedir.

 5 Haziranda Doğanların Özellikleri

 İkizler burcu meraklı, zeki ve kıvrak zekalı, ticarette yetenekli ve iletişimde güçlüdür. Olumsuz özellikleri karasızlıkları, kurnaz oluşu ve duygusal açıdan zayıf olmasıdır.

 5 Haziran Özel Bir Gün müdür? 1 Haziran Ne Günü?

 Tüm dünyada 5 Haziran günü "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanır.

 5 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

 Tarihte 5 Haziran günü meydana gelmiş ve yaşanmış olaylardan bazıları aşağıdadır:

Amerikalı yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı 5 Haziran 1851 tarihinde "Tom Amca'nın Kulübesi" bir gazetede tefrika edilmeye başlanmıştır.

Ünlü Marshall Planı; Harvard Üniversitesi'nde ABD Devlet Bakanı George Marshall tarafından verdiği bir konuşmada dile getirilmiştir. Bu konuşmasında Marshall, savaş sonrası Avrupa ülkelerine destek çağrısında bulunmuştur.

5 Haziran 1967 tarihinde İsrail ile Arap ülkeleri arasında, tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başlamıştır.

5 Haziran 1977 tarihinde, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa arz edilmiştir.

5 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

 5 Haziran tarihinde doğmuş olan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdadır:

Türk hukukçu, yazar ve şair Yekta Güngör Özden 5 Haziran 1932 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk oyuncu ve yönetmen Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 tarihinde doğmuştur.

Türk askeri Aydoğan Aydın 5 Haziran 1966 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk futbolcu Serhat Akın da 5 Haziran 1981 doğumludur.

Türk futbolcu Erdal Akdarı 5 Haziran 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

5 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 5 Haziran tarihinde doğmuş olan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları aşağıdadır:

Britanyalı ekonomist John Maynard Keynes 5 Haziran 1883 tarihinde doğmuştur.

Kuzey İrlandalı oyuncu Susan Lynch de 5 Haziran 1971 doğumludur.

İspanyol şarkıcı Davida Bisbal 5 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Japon futbolcu Masato Kudo 5 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur.

Alman futbolcu Fabian Benko 5 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fransız futbolcu Pierre Kalulu da 5 Haziran 2000 doğumludur.

5 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

 5 Haziran doğumlu anime karakteri bulunmamakla birlikte ikizler burcu olan farklı tarih doğumlu anime karakterleri vardır. 

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