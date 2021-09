5 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 5 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

5 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcu özelliklerini taşırlar. Aslan burcu olan kişiler, lider ruhlu ve yönetmeyi seven bir mizaca sahiptirler.

5 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçları belirleyen en önemli etken kişilerin doğum tarihleridir. 5 Ağustos tarihinde dünyaya gelen kişiler aslan burcu özelliklerini taşır. Aslan burcuna sahip olmak için 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğmak gerekir. Aslan burcuna sahip olan kişilerin önderlik ve diktatörlük kabiliyetleri vardır. Kendi hayatının iplerini eline alan aslan burçları, sevdikleri kişilerin hayatını da planlamak ve daha da güzelleştirmek isterler. Aslan burcu her zaman en iyi olmak için mücadele eder.

5 Ağustos Yükseleni

5 Ağustos tarihinde doğan aslanların yükselen burçları farklı olabilir. Doğum saati ve doğum yeri kişinin yükselen burcunu doğrudan etkileyen en önemli faktörlerdir. Yükselen burçlar genellikle kişisel özellikler ve kişinin yaşam hakkında önemli ipuçları verir.

5 Ağustos Burç Özellikleri

Aslan burcuna sahip olan kişiler her zaman mükemmeli arar. Yaptıkları işlerde de her zaman başarılı olmak isterler. Aslanlar, başka kişilerden emir almayı hiç sevmezler. Bu nedenle de kendi işlerinde yüksek bir kariyere sahip olmayı hedeflerler. Aslanlar fiziksel olarak görünümlerine çok fazla özen gösterirler. Her zaman ihtişamlı ve gösterişli oldukları için girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

5 Ağustos Tarihte Bugün

1634 yılında IV. Murad, içki yasağı ilan ederek tüm meyhaneleri yıktırdı.

1882 yılında Japonya'da sıkı yönetim ilan edildi.

1884 yılında New York Limanı'nın girişinde bulunan Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.

1897 yılında Edison, ilk reklam filmini üretti.

1949 yılında Ekvador'da deprem oldu ve bunun sonucunda ise, 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.

1940 yılında II. Dünya Savaşı'nda Letonya, Sovyetler Birliği himayesi altına girdi.

1968 yılında Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.

2003 yılında Endonezya'nın başkenti olan Cakarta'da, bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Bunun sonucunda ise, 12 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı.

1962 yılında Nelson Mandela hapse girdi.

1945 yılında Fransa'nın Cezayir Katliamı yaşandı. Bunun sonucunda ise, 45 bin Cezayirli katledildi.

2016 yılında Ekim ayına kadar sürecek olan Etiyopya protestoları başladı.

2013 yılında Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.

1960 yılında Burkina Faso, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

5 Ağustosta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

5 Ağustos tarihinde doğan Türk ünlüler, Şinasi, Zerrin Tekindor, Cemil İpekçi, Suzan Seçkiner'dir. 5 Ağustos tarihinde doğan yabancı ünlüler ise, Wayne Bridge, Patrick Ewing, Neil Armstrong'dır.