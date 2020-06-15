40 Yaş Üstü Erkeklerde Cinsellik

1. Erkeklerde cinsel eylemde sertleşmede zaman zaman azalma olabilir. Ancak büyük bir kısmında; sigara ve alkol kullanmıyorsa, değişiklik fark edilmez.

2. Erkeklerin büyük bir kısmı cinsel aktif dönemlerin başlarında erken boşalma problemi ile karşı karşıyadır. Ancak yaşla birlikte erken boşalma sorunu ortadan kalkar ve alınan zevk miktarı artar.

3. Tek partnerli ilişkilerde partnerini daha iyi tanıdığı için cinsel ilişki daha zevkli bir hal alır.

4. Bu yaşlarda; orgazmdan sonra tekrar sertleşme için gereken süre uzamaktadır. Dolaysıyla bir gecede birden fazla birleşme yaşaması daha zor bir hal alır. Ancak bu süre 24 saati geçiyorsa bunun için bir tıbbi bir yardım almalıdır.

5. Yaşın ilerlemesi sonucu; sorumlulukların artışı ve stresli yaşantının artması, kişide cinsel isteksizlik oluşturabilir. Bu durumda psikolojik yardım almak iyi olabilir.

6. 40 yaş üstü oluşan bazı sağlık problemleri ve kullanılan ilaçlar cinsellikte sorunlara neden olabilmektedir. Bu durumu hekimiyle paylaşmalıdırlar.

7. Bir kısım erkekler; bu yaştan sonra farklı kişilerle cinsel deneyim yaşayarak, cinselliğini test etmek isterler. Ancak burada risk; yeni birisiyle cinsellikte olası bir cinsel sorun kişi için daha yıkıcı sorunlar oluşturabilir.

8. Günümüzde ne yazık ki bazı kişiler; herhangi bir hekime danışmadan, cinsel gücü ve sertleşmeyi artıran ilaçlar kullanmaktadırlar. Ancak; bu ilaçların başka organlara etkisi ve uzun kullanımda oluşabilecek yan etkiler konusunda fikir sahibi değillerdir. Mutlaka hekime başvurarak ilaç kullanılmalıdır.